Най-голямото в света! Откриха свръхгигантско златно находище

Наскоро открито находище на златна руда в Китай може да бъде описано като „свръхгигантско“, съобщава списание Popular Mechanics.

Китайски експерти твърдят, че това може да е

най-голямото находище на благороден метал,

не само на златна руда, съществуващо днес. Те оценяват запасите на това „свръхгигантско“ находище в провинция Хунан на внушителните 1100 тона.

Съкровище под 3000 метра

Според китайски медии, екип от геолози е открил над 40 златни жили, съдържащи приблизително 330 тона златна руда, разположени на дълбочина 2000 метра под златната мина Уангу в окръг Пинцзян. 3D моделирането обаче противоречи на тази цифра, показвайки, че до 1100 тона злато може да се намират на дълбочина 2900 метра. Ако моделите са точни, общата стойност на находището може да бъде приблизително 83 милиарда долара - число, което превръща това откритие в икономическа сензация.

Отбелязва се, че тежестта на откритието е допълнително засилена от данните, че новото находище съдържа 138 грама злато на тон руда – концентрация, рядко срещана в златодобива. „Много пробити скални ядра са показали наличието на видимо злато“, заявява Чен Рулин, експерт по проучване на руди в Геоложката служба на провинция Хунан.

Най-богатата мина на планетата?

Ако оценката от 1100 тона се потвърди, новооткритото находище ще се превърне в най-голямата златна мина в света, надминавайки дори легендарната южноафриканска South Deep, чийто запас се оценява на 1025 тона. Петте най-големи златни мини на планетата днес се намират в Южна Африка, Индонезия, Русия, Нова Гвинея и Чили, а американските Carlin Trend и Cortez в щата Невада се нареждат на шесто и десето място.

Интересен исторически факт е, че в световен мащаб досега са били добити общо 233 000 тона злато - и почти цялото това количество все още съществува под някаква форма. Над две трети от него са добити след 1950 г., което показва колко бурно се развива индустрията през последните десетилетия.

Китай - производител, консуматор и купувач

Китай вече е най-големият производител на злато в света, осигуряващ около 10% от световното производство. В същото време страната консумира близо три пъти повече злато, отколкото произвежда годишно. Тази зависимост от благородния метал кара Пекин да внася огромни количества злато, което прави Китай и най-големия вносител на света.

Новото откритие в Хунан незабавно раздвижи глобалните пазари. Цената на златото се покачи осезаемо, тъй като инвеститорите реагираха на новината с повишено внимание и очакване за пренареждане на световния баланс в сектора. Според Лю Йонгджун, заместник-началник на Геоложкото бюро, допълнителни находища на златна руда вече са открити при сондажи в покрайнините на обекта — знак, че подземното богатство може да се окаже дори по-голямо, отколкото предполагат първоначалните оценки.

