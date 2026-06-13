Най-голямото в света! Откриха свръхгигантско златно находище
Откритие за 83 милиарда долара може да пренареди световния ред в златодобива
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Откритие за 83 милиарда долара може да пренареди световния ред в златодобива
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