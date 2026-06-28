Киев отново горя през нощта! Ракетна тревога, взривове и ранени в столицата

Най-малко двама души са ранени при снощното руско нападение срещу Киев, съобщи градската военна администрация, цитирана от Франс прес. Ударът е бил нанесен малко след обявена тревога за атака с балистични ракети. Журналисти на АФП съобщават, че в украинската столица са отекнали взривове, а в небето са се виждали проблясъци. В Дарницки район са избухнали няколко пожара, включително край жилищна сграда и в автосервиз.

Русия обстрелва Украйна почти всекидневно от началото на пълномащабното си нахлуване през 2022 г. - най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война. Последната атака срещу Киев идва след ден, в който руски удари в Днепропетровска и Сумска област убиха двама души. В същото време Украйна засилва атаките си по руска територия и по окупирани от Москва райони, като определя тези удари като ответни.

Взривове и проблясъци над столицата

Тревогата за балистични ракети е била последвана от експлозии в Киев. Според разкази на журналисти от АФП, взривовете са отекнали в столицата, а небето е било прорязано от проблясъци.

„По последни данни броят на ранените при снощната атака е нараснал на двама“, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко. Първоначално информацията е била за един пострадал, но малко по-късно властите са актуализирали данните.

Пожари в Дарницки район

Ткаченко съобщи още, че при атаката в Дарницки район са избухнали няколко пожара. „Горят пламъци край жилищна сграда, а на друг адрес се е възпламенил автосервиз. Гори и сграда, която не е жилищна“, каза той.

Към момента няма яснота дали огънят на всички места е загасен. Подобни удари оставят спасителните екипи да работят едновременно по няколко задачи - да издирват пострадали, да гасят пожари, да обезопасяват района и да проверяват дали няма риск от нови разрушения.

Двама убити преди удара по Киев

Нападението срещу столицата не е изолиран епизод. Вчера при руски удари в Днепропетровска област, в централната част на Източна Украйна, и в Сумска област, в Северна Украйна, бяха убити двама души.

Тези атаки се вписват в почти ежедневния ритъм на руския обстрел срещу украински градове, инфраструктура и населени места. За цивилните това означава постоянна тревога - нощни сирени, разрушени сгради, пожари и живот, в който нормалността може да бъде прекъсната за секунди.

Украйна отвръща по руски и окупирани райони

В същото време Киев предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в руския югозапад, както и срещу Горловка и Донецка област - украински територии, които се намират под руски контрол.

Според регионалните власти трима души са били убити при тези нападения. Украйна през последните месеци засили ударите си по Русия и окупираните от Москва територии, като ги определя като ответни действия на фона на продължаващите руски атаки.

Войната се разширява отвъд фронта

Последните удари показват как войната отдавна не е ограничена само до линията на фронта. Киев отново беше под тревога и взривове, руски области съобщават за нападения, а окупираните територии остават част от всекидневната размяна на удари.

За Украйна руските атаки означават постоянен риск за цивилните в градовете. За Русия засилените украински удари са знак, че войната все по-често се връща и към нейния тил. Между тези две линии остават хората, които плащат най-тежката цена - ранени, загинали, евакуирани и семейства, които всяка нощ чакат да разберат дали следващият взрив ще бъде близо до дома им.

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