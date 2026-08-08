Украински дронове удариха руска рафинерия, петима са ранени

Мощна украинска дронова атака подпали нефтената рафинерия в Илския район на руския Краснодарски край, а петима души са ранени, съобщиха местните власти. Москва обяви безпрецедентен по мащаб нощен удар и твърди, че противовъздушната отбрана е унищожила 397 украински дрона над различни части на Русия.

Безпилотни апарати са атакували и индустриален обект в Самарска област, където властите не разкриват какво точно е било поразено. Данните на воюващите страни за мащаба и резултатите от ударите не могат да бъдат независимо потвърдени.

Огън в една от големите рафинерии на руския юг

„Поради падането на отломки от безпилотен летателен апарат започна пожар в Илската рафинерия. Пострадали са пет души по предварителни данни. На място работят оперативни и специални служби“, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край.

Илският НПЗ е сред водещите нефтопреработвателни предприятия в Южния федерален окръг на Русия. Заводът разполага с шест технологични установки с общ капацитет за преработка на около 6,6 млн. тона петрол годишно.

Това превръща всеки сериозен удар по предприятието в чувствителен проблем за руската петролна инфраструктура. Рафинерията вече е попадала под украински атаки и по-рано, включително през последните месеци.

Москва обяви 397 свалени дрона

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 397 украински безпилотни апарата.

Ако числото бъде потвърдено, това би означавало една от най-мащабните украински дронови атаки срещу руска територия от началото на войната.

Само часове по-късно руската страна съобщи за десетки допълнително свалени дронове, което показва, че въздушната атака е продължила и след изгрева.

Удар и в Самарска област

Дронове са били насочени и към индустриален обект в Самарска област, потвърди губернаторът Вячеслав Фьодоришев.

Той не разкри кое предприятие е било атакувано. В социалните мрежи се появиха твърдения за пожар в района на Сизранската рафинерия, но руските власти не са потвърдили официално, че именно тя е била целта.

Серията от удари показва запазването на украинската тактика за натиск срещу руския петролен сектор и промишлена инфраструктура далеч от фронтовата линия.

Войната се разгаря и в Черно море

Успоредно с атаките срещу Русия продължава и войната срещу морската логистика.

Интерфакс, цитирана от Ройтерс, съобщи, че руски военен дрон е поразил товарен кораб в Черно море източно от Одеса. Според руската страна плавателният съд е превозвал оръжие за украинската армия.

Руското Министерство на отбраната не е предоставило подробности за нанесените щети, а твърдението за товара на кораба не е независимо потвърдено.

Черно море все по-видимо се превръща във втори фронт на войната. През последните седмици и Русия, и Украйна съобщават за удари срещу кораби, пристанища и петролна логистика, което допълнително увеличава риска за морския трафик в региона.