Украински дронове удариха руска рафинерия, петима са ранени

Мощна украинска дронова атака подпали нефтената рафинерия в Илския район на руския Краснодарски край, а петима души са ранени, съобщиха местните власти. Москва обяви безпрецедентен по мащаб нощен удар и твърди, че противовъздушната отбрана е унищожила 397 украински дрона над различни части на Русия.
Безпилотни апарати са атакували и индустриален обект в Самарска област, където властите не разкриват какво точно е било поразено. Данните на воюващите страни за мащаба и резултатите от ударите не могат да бъдат независимо потвърдени.
Огън в една от големите рафинерии на руския юг
„Поради падането на отломки от безпилотен летателен апарат започна пожар в Илската рафинерия. Пострадали са пет души по предварителни данни. На място работят оперативни и специални служби“, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край.
Илският НПЗ е сред водещите нефтопреработвателни предприятия в Южния федерален окръг на Русия. Заводът разполага с шест технологични установки с общ капацитет за преработка на около 6,6 млн. тона петрол годишно.
Това превръща всеки сериозен удар по предприятието в чувствителен проблем за руската петролна инфраструктура. Рафинерията вече е попадала под украински атаки и по-рано, включително през последните месеци.
Москва обяви 397 свалени дрона
Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 397 украински безпилотни апарата.
Ако числото бъде потвърдено, това би означавало една от най-мащабните украински дронови атаки срещу руска територия от началото на войната.
Само часове по-късно руската страна съобщи за десетки допълнително свалени дронове, което показва, че въздушната атака е продължила и след изгрева.
Удар и в Самарска област
Дронове са били насочени и към индустриален обект в Самарска област, потвърди губернаторът Вячеслав Фьодоришев.
Той не разкри кое предприятие е било атакувано. В социалните мрежи се появиха твърдения за пожар в района на Сизранската рафинерия, но руските власти не са потвърдили официално, че именно тя е била целта.
Серията от удари показва запазването на украинската тактика за натиск срещу руския петролен сектор и промишлена инфраструктура далеч от фронтовата линия.
Войната се разгаря и в Черно море
Успоредно с атаките срещу Русия продължава и войната срещу морската логистика.
Интерфакс, цитирана от Ройтерс, съобщи, че руски военен дрон е поразил товарен кораб в Черно море източно от Одеса. Според руската страна плавателният съд е превозвал оръжие за украинската армия.
Руското Министерство на отбраната не е предоставило подробности за нанесените щети, а твърдението за товара на кораба не е независимо потвърдено.
Черно море все по-видимо се превръща във втори фронт на войната. През последните седмици и Русия, и Украйна съобщават за удари срещу кораби, пристанища и петролна логистика, което допълнително увеличава риска за морския трафик в региона.