В древността бозата е ферментирала в глинени гърнета

За повечето българи перфектната неделна сутрин е немислима без комбинацията от топла, хрупкава баничка и гъста, леко кисела Боза. Тази напитка, която често предизвиква недоумение у чужденците заради специфичния си вкус и цвят, всъщност има хилядолетна история. Тя изминава дълъг път от хрониките на Древна Гърция и кралските дворове на Изтока до емблематичните соцетикети на близкото минало, превръщайки се в неизменна часть от националната ни идентичност.

Древният произход и свидетелствата на Ксенофонт

Бозата е една изключително стара преработена напитка, чиито корени ни връщат хилядолетия назад. Първият човек в световната история, който я описва подробно в писмен документ, е известният древногръцки историк, атински пълководец и ученик на Сократ – Ксенофонт.

В своето прочуто военно-историческо съчинение „Анабазис“, в което разказва за похода на десетте хиляди гръцки наемници през Мала Азия (Анадола), Ксенофонт отбелязва нещо любопитно. Той описва как местните племена в планините приготвят и съхраняват в огромни глинени гърнета гъста, ферментирала течност от ечемик и други зърнени култури. Войниците пиели тази напитка със специални тръстики, а Ксенофонт отбелязва, че макар вкусът ѝ да изисквал привикване, тя била изключително хранителна, давала огромна енергия на армията и действала отлично на стомаха.

Възходът по време на Османската империя

Истниският си разцвет бозата изживява векове по-късно в рамките на Османската империя. Тя става любима на султаните и елитните еничарски корпуси, тъй като засищала и поддържала силите на бойците по време на дълги обсади. По поради естествената ферментация обаче, първоначалната Боза е съдържала нисък процент алкохол. Това принуждава султан Селим II през XVI век официално да я забрани. Напитката бързо се завръща на пазара, но в нов вариант – албански преселници измислят формула за „сладка Боза“ (без алкохол), която бързо превзема целия Балкански полуостров, включително и българските земи.

Кой превърна Бозата в българска гордост? Хаджи Радомир

Преди Освобождението у нас занаятът се развива масово, но истинското му превръщане в индустрия и поминък е свързано с едно конкретно име – Хаджи Радомир (Хаджи Илия Ив. Радомир). Той е албански майстор-преселник от град Люма, който в началото на XIX век пристига в българския град Радомир.

Хаджи Радомир отваря първата голяма бозаджийница в района и започва да учи местните жители на тайните на занаята. Благодарение на него град Радомир се превръща в неофициална столица на Бозата в България. Местните хора толкова добре усвояват неговия занаят, че бозаджийството става основна професия на стотици семейства за десетилетия напред. В негова чест днес в Радомир се издига единственият в света паметник на бозаджията – фигура на мъж с традиционна носия, стиснал в ръка гююм (съд за Боза).

Стратегическа храна по време на соца

По времето на социализма Бозата получава статут на стратегическа народна храна. Тя се продава в характерни стъклени бутилки от 1 литър или малки шишенца от 250 мл, затворени с алуминиеви капачки, а цената ѝ е била едва няколко стотинки. Тогава тя се прави изцяло по класическа технология, чрез естествена ферментация на захар и препечено брашно от просо или пшеница, без никакви консерванти. По поради тази причина срокът ѝ на годност беше едва 2-3 дни, след което тя „вскисваше“ – процес, който истинските ценители всъщност обожаваха заради газирания и по-остър вкус.

Рецепта за домашна Боза по класическа технология

Направата на истинска Боза у дома изисква малко търпение, тъй като тайната ѝ се крие в процеса на ферментация, точно както е била правена по времето на Ксенофонт.

Необходими продукти:

Брашно (най-добре от просо, пшеница или ръж) : 1 чаена чаша (около 150-200 г)

Захар : 1 чаена чаша

Вода : 5 литра

Закваска: 1 чаена чаша готова купешка Боза (която съдържа живи култури) или 1 супена лъжица закваска от домашен хляб

Начин на приготвяне:

Препичане на брашното: Сложете брашното в сух тиган на умерен огън. Бъркайте непрекъснато, докато то придобие приятен златист цвят и започне да ухае на ядки. Внимавайте да не го прегорите, за да не горчи Бозата. Смесване с водата: Оставете препеченото брашно да се охлади леко. В голяма тенджера изсипете малко хладка вода и постепенно добавяйте брашното, като бъркате с телена бъркалка, за да не се образуват бучки. След това долейте останалата вода и добавете захарта. Варене: Сложете тенджерата на котлона и оставете сместа да заври. Варете на слаб огън около 10-15 минути при непрекъснато бъркане, докато захарта се разтвори напълно и течността започне леко да се сгъстява. Охлаждане и заквасване: Свалете от котлона и оставете течността да се охлади до телесна температура (около 35°C - 37°C). Ако течността е твърде гореща, ще убие бактериите в закваската. Добавете чашата готова Боза и разбъркайте добре. Ферментация: Покрийте тенджерата с чиста кърпа и я оставете на топло място в стаята за 2-3 дни. Периодично проверявайте – на повърхността трябва да започнат да излизат малки балончета, а вкусът да става приятно резлив и кисел. Съхранение: Когато постигнете желания вкус, пресипете Бозата в бутилки и я приберете в хладилника, за да спрете процеса на ферментация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com