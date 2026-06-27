Наглост. Кръчмарите ни дадоха златен съвет за морето

Моралният говорител на ресторантьорите у нас отново дава съвети на тъпите българи.

В разгара на летния туристически сезон темата за цените по българското Черноморие, качеството на услугите и отлива на туристи към съседна Гърция отново разгоря дебата в общественото пространство, пише Plovdiv24.bg.

Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов коментира зачестилите критики в телевизионно интервю, като категорично отхвърли твърденията за провален сезон и призова българите да подкрепят родния продукт.

Според Алибегов вълната от негативни публикации, мемета и видеоклипове в социалните мрежи не е случайна, а представлява добре организирана кампания.

Добре координирана и добре платена антиреклама

Това е много добре координирана и добре платена антиреклама на българското Черноморие. Всяка година през юни се стартира кампания за очерняне на лятото, а през ноември – за зимните курорти заяви пред Euronews Ричард Алибегов.

Горките касови бележки

Председателят на БАЗ омаловажи циркулиращите в интернет пространството касови бележки с високи цени. По думите му става въпрос за “десет касови бележки“ на фона на хиляди работещи обекти.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е проверила над 80 обекта по Черноморието, като нарушения са открити в под 10% от тях.

Алибегов подчерта, че у нас “през юни на море не се ходи“ и активният сезон традиционно се открива в края на месеца около “Джулай Морнинг“.

Запитан защо цените в някои заведения изглеждат непосилни за масовия потребител и дали е необходима регулация, Алибегов беше предвидим в защитата на бизнеса. Той обясни, че ценообразуването е въпрос на свободна пазарна икономика и никой няма право да се меси в решенията на частните собственици.

Магическата крачка вляво

Вие никога в гръцка телевизия няма да видите касова бележка, която да злепоставя техния туризъм. Там това е забранено, защото уронва имиджа на страната. Когато видите цени, които не ви изнасят, правите две крачки вляво и сядате в друго заведение. Клиентът е единственото мерило коментира още Алибегов.

“Сигурен съм, че сезонът ще бъде супер. Нека българите изберат българското“, заключи председателят на БАЗ.

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