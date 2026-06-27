Скандални цени за царевица и геврек на плажа. Българите онемяха!

Жегата тази година подрани, отбелязвайки нови температурни рекорди в Западна Европа. Но истинското изпепеляване не е под слънцето на родните плажове, а в джоба на летовниците.

Смайващи цени на морето регистрира "Флагман". Те накараха българите на онемеят. Ценовият шок остави без думи и и чужденците, свикнали да възприемат страната ни като евтина морска дестинация. Тази година обаче реалността е различна - и то драстично и драматично.

Когато цените взривят "евтиното море"

Чуждестранните туристи, които години наред избираха България заради доброто съотношение между цена и качество, сега буквално се хващат за главата. Поскъпването е толкова осезаемо, че мнозина напълно се отказват от ресторантите и преминават към най-бюджетния възможен вариант - фастфууд на крак.

Новата ценова реалност е безпощадна: дюнер за 8 евро, парче пица за 3 евро, а в някои курорти - и повече. Това вече не е изключение, а масова практика.

Слънчев бряг - британците са в шок

По централната алея в Слънчев бряг туристи от Великобритания споделят пред Нова тв, че са неприятно изненадани. В заведенията супите започват от 4.50 евро, а една порция паста достига 11–12 евро.

Затова мнозина предпочитат да вземат нещо набързо по пътя към плажа, за да избегнат сметки, които вече се доближават до тези в Западна Европа.

Дори туристи като Санджа от Ирландия, за която цените са приемливи спрямо стандарта ѝ, признават, че качеството на храната не оправдава сумите, които се искат.

Новите рекорди: царевица за 4 евро, хот-дог за 14, дюнер за 18

Най-емблематичните плажни храни - царевица, гевреци, хот-дог, тази година поставят рекорди. Варената царевица по ивицата струва между 3.5 и 4 евро, геврекът – 3.5 евро, а в плажните капанчета хот-догът достига 14 евро.

Има и още по-фрапиращи случаи: дюнер за 18 евро, предлаган в най-натоварените зони на курортите.

Местните търговци признават, че поскъпването е минимум 20% спрямо миналото лято. Част от причините са инфлацията и превалутирането, но не липсват и спекуланти, които „надуват“ цените двойно, разчитайки на туристическия поток.

Малките изключения: Вода за 1 евро, бира за под 2

На фона на общото поскъпване има и няколко стоки, които остават сравнително достъпни. Малка минерална вода или айрян вървят по 1 евро, а наливна бира по алеите може да се намери за под 2 евро.

Това обаче е слаб утешителен жест, когато основните храни, които традиционно се купуват на плажа, вече струват колкото обяд в европейска столица.

Българското море в 2026 - между инфлацията и разочарованието

Сезонът тепърва се разгръща, но тенденцията е ясна – Българското Черноморие вече не е евтината дестинация, която беше. Туристите реагират с недоволство, а социалните мрежи се пълнят със снимки на менюта, които предизвикват бурни реакции.

Въпросът е дали това поскъпване ще отблъсне част от летовниците или ще доведе до промяна в качеството на услугите. Засега обаче едно е сигурно: цените на плажа през 2026 г. са смайващи – и никой не остава безразличен.

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