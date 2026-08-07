Асфалт от фасове. Най-невероятният път

Всеки ден милиони хора минават по пътища, без дори да се замислят какво има под гумите им. Асфалтът изглежда еднакво - черен, гладък, обикновен. Но един участък в Словакия крие тайна, която може да промени начина, по който се строят пътищата в бъдеще, предаде automedia.investor.bg.

Под колелата на автомобилите там не са само камък и битум.

В настилката са вградени милиони цигарени филтри - отпадък, който години наред е смятан за един от най-големите екологични проблеми в градовете.

Първият път, направен с помощта на рециклирани фасове, се намира в района на Банска Бистрица. Участъкът е дълъг около 1,2 километра и изглежда като всеки друг нов път. Няма различен цвят, няма необичайна текстура, няма знак, който да подсказва, че под асфалта се крие необичайна технология.

Но за създаването му са използвани около 1,6 милиона рециклирани цигарени филтъра.

От фас на тротоара до влакно в асфалта

Идеята зад проекта идва от словашката компания Reneso, основана от Хуго Репан. Той започва да разработва технологията още като студент, воден от прост въпрос: може ли един от най-разпространените отпадъци в света да получи втори живот?

Отговорът се оказва положителен. Цигарените филтри са направени основно от целулозен ацетат - материал, който прилича на пластмаса и се разгражда изключително бавно. Изхвърленият на земята фас може да остане в околната среда години наред, като постепенно отделя микропластмаси и химически вещества.

Милиарди фасове попадат всяка година по улици, паркове, плажове и крайпътни пространства. За природата те са малък предмет с огромен отпечатък. Вместо да останат боклук, в Словакия ги превръщат в строителен материал.

Как работи технологията

Процесът няма нищо общо с простото смесване на събрани фасове с асфалт. Преди да попаднат в пътната настилка, филтрите преминават през специална обработка. Те се събират, почистват, изсушават и се преработват в технически влакна. Именно тези влакна се добавят към битумната смес - материала, който свързва компонентите на асфалта.

Резултатът е настилка, която за обикновения шофьор изглежда напълно нормална. Разликата се крие не на повърхността, а в структурата на самия материал.

Инженерите установяват, че влакната от рециклирани филтри могат да подобрят някои механични характеристики на асфалта.

Асфалтът става по-устойчив

Големият враг на всеки път не е само времето. Това е постоянният натиск от автомобилите и особено от тежкотоварния трафик. Под тежестта на камионите с годините в настилките се появяват коловози – деформации, които влошават безопасността и изискват скъпи ремонти.

Според разработчиците на технологията добавянето на влакна от цигарени филтри може да намали тези деформации. Изпитванията показват до 10% по-малко трайно деформиране в сравнение с някои традиционни асфалтови смеси при сходни условия.

Това означава не само по-малко отпадъци, но и потенциално по-дълъг живот на пътищата.

Зелената революция стига до асфалта

Проектът в Банска Бистрица е част от по-голямата тенденция в строителството - търсенето на материали, които едновременно намаляват замърсяването и подобряват качествата на инфраструктурата.

В последните години учените и инженерите експериментират с различни решения - рециклирана пластмаса в пътища, стари гуми в асфалт, строителни отпадъци като нов материал.

Причината е проста - светът произвежда огромни количества отпадък, а строителството е един от секторите, които могат да го използват повторно.

Пътищата са едни от най-големите консуматори на материали. Ако част от тези материали могат да бъдат заменени с рециклирани отпадъци, това променя цялата икономика на строителството.

Малък фас, голям проблем

Цигареният фас е един от най-подценяваните замърсители. Той е малък, но се среща навсякъде. Много хора го възприемат като безобиден отпадък, но филтърът съдържа пластмасови компоненти и вещества, които могат да попаднат в почвата и водата. Затова превръщането му в част от пътя е повече от инженерна иновация.

То е промяна в начина, по който обществото гледа на отпадъците. Нещо, което вчера е било боклук, днес може да бъде ресурс.

Пътят към бъдещето може да започне от най-мръсния отпадък

Зад словашкия експеримент стои проста идея - няма отпадък, който да няма стойност, ако бъде намерен правилният начин за използването му.

Бившият фас, захвърлен на улицата, вече може да стане част от инфраструктурата, по която се движат хиляди автомобили. Ако технологията се докаже в дългосрочен план, пътищата на бъдещето може да бъдат изградени не само от камък и битум. А и от милионите малки отпадъци, които днес замърсяват планетата.