Модел от Армения ще коронова новата Мис Созопол

Новата Мис Созопол 2026 ще бъде избрана на бляскава церемония на 8 август в замъка „Влюбен във вятъра“ край Равадиново. В журито ще влязат носителката на титлата Miss Figure of Armenia Мария Абрамян, актуалната Мис България Симона Бакърджиева и Мис Бургас 2025 Теодора Димова. Към тях ще се присъединят Супермоделът на България Никол Димитрова, продуцентът на Мис България Гаел Санчес и лицензиантката на конкурса Ирина Папазова. Победителката ще получи правото да представи Созопол в националната надпревара за Мис България през есента.

Водещи на вечерта ще бъдат бургаската ивент мениджърка Ваня Маринова и холивудският продуцент Зий Ребело, който за първи път ще застане в ролята на водещ на подобно събитие в България.

За музикалното настроение ще се погрижат СЕВИ Бенд, а организаторите обещават вечер с много красота, сценични емоции и изненади за гостите.

Всички участнички ще получат парфюми от Martinez, професионални продукти за коса от Christian of Roma, козметика и ваучери за почивка от СПА хотел Старосел.

За победителките са предвидени и по-големи награди - ваучери за екскурзии от 4aHoliday и златни бижута с диаманти от Goto Jewellery and Diamonds.

Конкурсът отново събира на едно място популярни имена от модата, шоубизнеса и конкурсите за красота, а големият залог за носителката на короната е мястото й сред претендентките за титлата Мис България 2026.