На 97 години счупи собствения си рекорд! Баба полетя върху крилото на самолет ВИДЕО

97-годишната Бети Бромидж от Челтнъм, Великобритания, отново влезе в Книгата на рекордите на Гинес, след като подобри собствения си рекорд за най-възрастната жена в света, летяла върху крилото на самолет.

Смелата британка извърши шестото си въздушно приключение, като отново беше закрепена върху крилото на самолет по време на полет. Първият подобен скок тя прави едва на 87-годишна възраст.

„Иначе бих се отегчила от живота. Не мога да шофирам, не виждам много добре, но искам да правя нещата, които все още мога“, казва Бети пред BBC.

Този път предизвикателството има и благотворителна цел. Бромидж събира средства за Общата болница в Челтнъм, където през 2025 г. лекарите спасяват живота ѝ след инсулт.

„Грижиха се прекрасно за мен. Инсултът засегна малко говора ми, но всичко останало е наред“, споделя тя.

За да подобри рекорда си, 97-годишната жена трябвало да остане във въздуха поне пет минути, включително излитането и кацането. Преди полета тя спокойно се изкачила на около 4,5 метра височина върху крилото на самолета, откъдето била обезопасена за полета.

Кадри от събитието показват как самолетът изпълнява дори въздушен лупинг, докато Бети е закрепена отвън.

След кацането тя се усмихва и казва:

„Беше страхотно. Малко друсаше, но беше великолепно.“

Оказва се, че това едва ли ще е последното ѝ приключение.

„Ако след две години още съм тук, може пак да го направим“, казва с усмивка тя.

На въпроса дали някога се страхува, Бети отговаря кратко:

„На 97 години от какво изобщо да се страхуваш?“

Нейният житейски съвет към всички е още по-впечатляващ:

„Никога не казвайте „не мога“. Тази дума не съществува в моя речник. Казвайте: „Ще опитам, ако мога“, но никога „не мога“.“