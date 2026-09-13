Той е огромен! Запознайте се с Хюго – най-високият кон в света
Живее като в „петзвезден хотел“
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Живее като в „петзвезден хотел“
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Кения влезе в историята на световните по лека атлетика, след като завърши на първо място по медали в Пекин (б.р. взимат се предвид титлите). Атлетите...
Американецът Аштън Итън постави първия световен рекорд на 15-ия шампионат на планетата по лека атлетика в Пекин. Той постигна 9045 т в десетобоя. Досе...
Много поздравления, овации и призове получи днес специалният гост в ИНфоЦентър София 2018 Божидар Антонов, който преодоля наскоро за рекордното време...