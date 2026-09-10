Той е огромен! Запознайте се с Хюго – най-високият кон в света

Шайрски кон, вписан в рекордите като най-високия жив кон в света, може да стане още по-висок, тъй като все още расте. Това разказва неговият собственик.

Четиригодишният Хюго живее в Тоучестър, графство Нортхамптъншър, и вече е достигнал впечатляващите 199 сантиметра до холката – височина, равняваща се на около 6,5 фута.

От „Гинес“ потвърдиха, че ръстът му е официално измерен от ветеринарен лекар. За да няма неточности, измерването е направено без подкови.

Собственикът му Брет Мастърс казва, че Хюго получава „огромни грижи“ от хиропрактик, зъболекар, ветеринар и масажист. По думите му животното се радва на истински „петзвезден начин на живот“.

Шайрите са известни като една от най-едрите породи коне. Именно внушителните им размери и огромната им сила са ги превърнали в незаменими работни животни в миналото – за теглене на тежки товари, селскостопански инвентар и транспорт.

Рекордът, който Хюго все още не е успял да подобри

Най-високият и най-тежък кон, за когото има официално документирани данни, също е бил шайр.

Това е Сампсън – кастриран кон, който по-късно получил името Мамут. Отгледан от Томас Клийвър в Тодингтън Милс, графство Бедфордшър, през 1850 г. той достигал 2,19 метра, или 7 фута и 2,5 инча.

Но Хюго все още има време да расте.

Брет Мастърс, който развива Tove Valley Shire Horses, разказва, че породата е неговата голяма страст. Представители на „Гинес“ се свързали с него, след като Хюго станал добре познат в района.

„Има един наистина огромен кон, трябва да говорите с тези хора“, казали на рекордьорите.

Когато Мастърс взел Хюго при себе си на 18-месечна възраст, дори не подозирал колко необичайно висок ще стане.

„Той все още има още около три години растеж. Няма да спре да расте, докато не стане на около осем години и половина. Той е само бебе“, казва собственикът.

Именно затова грижите за Хюго са особено сериозни. „Това ще създаде проблеми, така че трябва да бъдем много внимателни с него".

Той има хиропрактик и редовно му правят масажи. Зъболекарят идва на всеки шест месеца, а ветеринарят го преглежда постоянно, защото растежните му плочки са свръхактивни.

Където се появи, всички спират

Размерите на Хюго трудно остават незабелязани. „Всеки път, когато излезе навън, хората спират, снимат го и викат: „Той е огромен!“ Той е най-добрият и най-кроткият кон“, казва Мастърс.

Признаването на рекорда от „Гинес“ не е донесло финансово възнаграждение на собственика. Но Мастърс има чувство за хумор по въпроса.

„Ако някой производител на моркови иска да му даде малко моркови, той с удоволствие ще ги приеме“, шегува се той.

А Хюго има и работа. Той участва в демонстрации, в които показва какво са правили шайрските коне „едно време“ – тегли селскостопански инвентар и каруци. Сега е започнал да се учи и да позволява на хора да го яздят. „Той е много щастлив и просто обича да му обръщат внимание“, добавя Мастърс.