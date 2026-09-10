Мазнината по шкафовете изчезва с обикновени продукти от кухнята

Мазните петна по кухненските шкафове често се натрупват почти незабелязано, докато повърхността не започне да лепне. Най-засегнати обикновено са шкафовете около печката, където във въздуха попадат фини частици мазнина при всяко готвене. Добрата новина е, че в много случаи не са нужни агресивни препарати, а няколко обикновени продукта от кухнята могат да свършат работа, пише Southern Living.

Започнете с най-лесното - препарат за съдове

Ако мазният слой не е много стар или дебел, няколко капки препарат за миене на съдове, разтворени в топла вода, често са напълно достатъчни. Намокрете мека кърпа или гъба, изстискайте я добре и внимателно минете по замърсеното място.

При дървени шкафове движете кърпата по посока на влакната. Накрая избършете с чиста влажна кърпа и подсушете добре повърхността, за да не остане излишна влага.

Оцетът влиза в действие при по-упорита мазнина

За по-забележими петна може да се използва разтвор от равни количества топла вода и оцет. Малко от сместа се нанася върху замърсената зона и се оставя да действа няколко минути.

След това шкафът се почиства с мека влажна кърпа. Ако петното не се предаде веднага, може внимателно да се обработи с четка с меки влакна. При по-чувствителни покрития е разумно първо да се направи проба на незабележимо място.

За лепкавите следи - паста от сода

Когато върху повърхността вече има плътен и лепкав слой, на помощ идва содата бикарбонат. Смесете две части сода с една част вода, докато получите гъста паста.

Нанесете малко количество върху петното и оставете да престои няколко минути. След това избършете нежно с мека кърпа, без силно търкане, особено ако шкафовете са с деликатно или гланцово покритие.

Кога вече е нужен обезмаслител

Ако домашните средства не успеят да разтворят натрупването, може да се премине към специализиран обезмаслител. Тук най-важното е препаратът да е подходящ за конкретния материал и покритие на мебелите.

Преди използване експертите препоръчват продуктът да се тества върху скрит участък. При по-силни химически препарати кухнята трябва да се проветрява добре, а ръцете да бъдат защитени с ръкавици.

Малкият навик, който спестява голямото чистене

Най-лесният начин да не се стига до дебел лепкав слой е пресните пръски да се отстраняват още след готвене. Ако шкафовете бъдат включени и в седмичното почистване, мазнината няма време да се натрупа и да се втвърди.

Абсорбаторът също има важна роля - той извежда част от мазните частици от въздуха, преди да се утаят по шкафовете, плотовете и стените.

Покритието също прави разлика

Лакът, полиуретановите покрития и ламинатът създават защитен слой върху мебелите и правят последващото почистване по-лесно. При добре защитена повърхност мазнината прониква по-трудно и обикновено се отстранява с по-малко усилие.

Така вместо едно тежко основно чистене след месеци натрупване, няколко минути редовна грижа могат да запазят кухненските шкафове чисти и без неприятния лепкав слой.