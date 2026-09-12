Той е огромен! Запознайте се с Хюго – най-високият кон в света
Живее като в „петзвезден хотел“
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Живее като в „петзвезден хотел“
Като най-голям успех преди актуалната титла българката посочва първото място в Шампионата на Андалусия
Наплив на туристи от страната и чужбина ще има в разложкото село Бачево по великденските празници. Повечето от гостите, които идват тук, отдъхват в ку...
От 1 г. безвъзмездно прави конна терапия на деца с уврежданияПобеда в конкурса "Промяната" ще й позволи да помогне на още хлапета Общуването с конете...