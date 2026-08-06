Котки, презервативи и регистрационни номера: Акулата, която изяжда почти всичко

Тигровата акула отдавна носи прозвището „кофата за боклук на океана“ – и неслучайно. Освен риби, костенурки, тюлени и калмари, в стомасите на тези морски хищници учените са откривали предмети, които изглеждат напълно невероятни – котки, кучета, автомобилни регистрационни номера, телевизори, автомобилни гуми, цигари, презервативи и дори части от рицарска броня.

Въпреки страховитата си репутация обаче, именно този необикновен апетит превръща тигровата акула в един от най-важните „санитари“ на океана.

Не се страхува дори от урагани

Докато повечето морски животни се отдалечават при наближаването на силни бури, тигровите акули правят точно обратното.

Изследване на учени, проследили животните по време на урагана Матю през 2016 г. край Бахамските острови, показва, че те остават в района и дори се събират в по-голям брой.

Причината е проста – след бурята морето е пълно с мъртви или ранени костенурки, риби, птици и други животни, които се превръщат в лесна храна.

Истинските чистачи на океана

Тигровите акули рядко пропускат лесна плячка. Вместо да изразходват излишна енергия в лов, те често се хранят с вече загинали или отслабени животни.

По този начин ограничават разпространението на болести, поддържат популациите на други видове, предпазват морските екосистеми от натрупване на мъртва органична материя.

Учените подчертават, че ролята им е сравнима с тази на хищниците в саваната, които поддържат природния баланс.

Пътешественици на дълги разстояния

Тигровите акули са сред най-добрите морски пътешественици. Всяка година някои от тях изминават над 7500 километра, а проследен екземпляр е изненадал учените, след като е проплувал повече от 44 000 километра за три години.

Те отлично знаят кога и къде има изобилие от храна. Например пристигат точно по време на размножителния сезон на зелените морски костенурки или когато младите албатроси напускат гнездата си.

Не са безразборни убийци

Макар да са сред т.нар. „Голяма тройка“ на най-опасните акули за хората, заедно с голямата бяла и бичата акула, нападенията срещу хора остават изключително редки.

Все повече изследвания показват, че тигровите акули притежават сложни социални отношения. Някои изграждат трайни контакти с други акули, а водолази, които ги наблюдават от години, дори различават отделните животни по характера им – едни са смели и любопитни, а други предпазливи и срамежливи.

Колкото и невероятно да звучи, именно ненаситният апетит на тигровата акула помага на океаните да останат по-здрави. А това я превръща не просто в страховит хищник, а в незаменим пазител на морската екосистема.