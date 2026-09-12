Новата тайна на Египет. Пет непознати чудовища от миналото
Когато Сахара беше Кървавият океан. Какво крие платото Абу Тартур?
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Когато Сахара беше Кървавият океан. Какво крие платото Абу Тартур?
Наричат ги санитарите на океана
Имат си "най-добри приятели"
Искат го в дългосрочен план
Страх заради акулите около големите курорти
Кокаинът попада във водите чрез нелегални лаборатории, където се произвежда наркотикът
Общо 10 моряци са задържани
Туристите ужасени
Заради топлата вода в океаните се раждат по-малки и по-беззащитни
Прекомерният риболов е поразил популациите на някои акули и акулоподобни
Присъствието на хищниците в испанските крайбрежия зачестява
Скелетът на тиранозавъра е най-пълният и най-добре запазеният, намиран досега от вида Тиранозавър рекс...
Австралийските власти са затвоорили няколко плажа в източното крайбрежие, тъй като са забелязани акули, предават световните медии. Властите предупред...
Четири плажа по източното крайбрежие на Австралия бяха затворени днес след многобройни сигнали за акули, съобщава БГНЕС. Властите патрулират във води...
Големите акули явно не са много по-различни от човека, тъй като и те като някои хора обичат да слушат дет метъл. Екип на Discovory Channel установи то...
Най-добрата ни сноубордистка Сани Жекова има куп екстремни хобита. Пред сайта "Диви боровинки" тя разкри любопитни подробности за увлечението й по сър...
Бостън. 51-годишен мъж е бил арестуван в Бостън след като е скочил в аквариум с акули в нетрезво състояние, пише "Вашингтон таймс". Стефан Пелегрини...
Капъкуле. Заловиха лонски бивни и зъби от моржове и акули при опит да бъдат изнесени нелегално през ГКПП Капъкуле, пише БТА. Турските митничари намер...
Строят жив морски музей в Бургас