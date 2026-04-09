Очаквано. Акулите от Реал погледнаха към Енрике

Реал Мадрид разглежда Луис Енрике като потенциален вариант за постоянен треньор на отбора, съобщава FootballTransfers.

Президентът Флорентино Перес проучва възможността да привлече испанския специалист през следващото лято.

В момента тимът е воден от Алваро Арбелоа, който пое поста след раздялата с Шаби Алонсо през януари. Въпреки силното представяне, включително убедителното отстраняване на Манчестър Сити в Шампионската лига, бъдещето му ще бъде оценено в края на сезона.

Луис Енрике затвърди репутацията си през последните години, след като изведе ПСЖ до първата им титла в Шампионската лига и продължава да ги държи сред фаворитите. Той също така донесе трофея на Барселона през 2015 година.

55-годишният треньор е считан за един от най-добрите тактици в Европа, което го прави привлекателен вариант за „кралския клуб“.

Любопитното е, че Енрике има връзка и с двата гранда в Ел Класико – играл е за Реал Мадрид, преди да премине в Барселона, където по-късно постигна големи успехи като футболист и треньор.

Въпреки силната му връзка с каталунците, Реал Мадрид го разглежда като една от водещите опции за бъдещето на клуба.

