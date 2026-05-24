Претоплените манджи на Атанас Чобанов за отдавна проверени и прекратени чуждестранни "разследвания"

Поредният опит на приближения до ексбанкера Цветан Василев сайт „Бърд“ на Атанас Чобанов да претопля стари манджи за отдавна проверени и у нас и в чужбина факти, изглежда повече от изнасилен. Явно по искане на избягалия в Сърбия ексбанкер, на който Чобанов от години вярно служи, сега псевдожурналистът се опитва да реанимира интереса на обществото към темата за фалиралата финансова пирамида КТБ с внушението, че Василев бил чист, а за всичко разбира се е виновен Пеевски.

За изпълнение на тази поръчка темата „Булгартабак“ няма как да не присъства. И отново в контекста на нелепи твърдения за пране на пари, офшорни фирми и подставени лица, контрабанда на цигари и каквото друго може да дойде на ума на Чобанов. А каквото му е идвало на ума през годините, неуморният „разследващ“ журналист е претворявал в доноси и сигнали до всевъзможни служби у нас и в чужбина.

Не прави изключение и последното журналистическо творение на „Бърд“ за появилите се (неясно как) доклади на финансовата служба в Лихтенщайн от 2015 и 2024 години, в които, според Чобанов, се коментирали съмнителни финансови операции или както сам е посочил в заглавието на статията – разкривали „как Пеевски пере пари“.

Казват, че заглавието продава, но зад заглавието няма нищо ново, което през последните години да не е било обект на всевъзможни медийни интерпретации от близките до Василев сайтове. Всички фирми – акционери в „Булгартабак“, са известни през годините и могат да бъдат установени в публични регистри, както са известни и техните директори и собственици. Дори и Пеевски, чрез свое дружество, е бил акционер в „Булгартабак“ за кратък период и този факт също е публичен.

Периодичното включване в манипулативни статии не прави тази информация нова или „вайръл“. Затова и напъните на Чобанов през последните дни да покаже на аудиторията, че е направил супер новина с въпросната статия, не се получи. Никой не му обърна внимание. Защото „новината“ не е нищо повече от претоплена стара манджа.

Проверката през 2015г. на финансовата служба на Лихтенщайн е започнала по сигнали на Василев и кръга около него, а е възможно и самия Чобанов да е бил част от тях. За тяхно съжаление обаче службите в Княжеството не откриват доказателства за извършени престъпления и разследването е прекратено. И това няма как да е поради „политически натиск“, каквото внушение се опитва да вкарва Чобанов, няма как и в Лихтенщайн.

Нищо по-различно няма и в доклада от преди две години – пак същата тема, същите твърдения и същите участници. Всички посочени в докладите банкови преводи са с проверено основание, предвид строгите проверки, които самите чуждестранни банки извършват. Иначе преводите нямаше да бъдат разрешени. Не е никак просто да се направи превод от страна извън ЕС (да не говорим от офшорна зона) в европейска банка, има строги правила - идентифицират се клиентите, искат се доказателства за произхода на парите, за основанието на превода, правят се проверки и при съмнение се сигнализират финансовите органи. Но това не е важно за псевдожурналиста Чобанов, важна е само манипулацията, която се надява да създаде.

Все пак това не е първия път, в който „Бърд“ и предшественика му „Биволъ“ изваждат твърдения за „доклади“, „разследвания“ и прочие „обвинения“ от чужбина, но винаги темата остава без резултат. Помним твърденията им преди няколко години за разследване срещу „Булгартабак“ на турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата (КОМ), какви гръмки обвинения за контрабанда на цигари, финансирането на терористи и какви ли не още небивалици валяха от статиите им. И пак имаше „супер секретни“ доклади, изпратени до Интерпол и къде ли още не, пак прожектираха схеми със стрелки и кутийки с познати имена на публични лица и прочие.

Минаха почти десет години от тези т.н. „разкрития“ и нищо – защото се установи, че „Булгартабак“ не е участвал в каквато и да е контрабанда на цигари в Турция. Фирмата винаги стриктно е спазвала митническите правила при извършването на търговската си дейност. Както се казва – много шум, вдигнат и догава от Чобанов, за няма нищо.

Само претоплени стари манджи. Което не е странно за псевдожурналиста Чобанов. Нека да си припомним кой всъщност е той. Медията му (въпреки гръмкото наименование „разследваща“) отдавна е известна с рекетьорския си натиск върху адресатите на статиите си, както и с разпространението на фалшиви новини.

На улицата отдавна се говори, не без основание, че той е един от бащите на „черния“ пиар – силно негативна кампания имаща за цел да доведе накрая до финансови облаги. В ранните си години Чобанов е комсомолски секретар, а през 1989г. дори кандидантства в БКП. След политическите промени той също променя възгледите си, като последователно се опитва да се впише в редиците на демократите от СДС, после в НДСВ, а даже прави опити и в няколко малки партии, като тази на Жорж Ганчев и Евролевицата. Но никъде не го приемат.

Въпреки, че по убеждение го играе „десен“, се жени за рускинята Мария Онучко, която работи за издание от проекта „Русия отвъд“ – основна част от руската пропаганда в чужбина. По време на престоя си във Франция Чобанов е замесен и в скандал с източването на френския Национален център за научни изследвания, като темата бе широко дискутирана тогава и във френските медии.

Следва скандала с Американското посолство в София, при който Чобанов изфабрикува, че уж американски дипломат му се бил обадил да го предупреди за заплахи срещу него, идващи от депутат седящ на първия ред в парламента. Посолството категорично опроверга твърдението му.

Предвид битието на Чобанов, никак не е странно, че именно той, вероятно по поръчка на Цветан Василев, се опитва да реанимира стари и отдавна проверени теми, каквато е „Булгартабак“. За да се отклони вниманието от грабежа на КТБ, в който Василев играе главната роля. И отново да се забърка името на Пеевски, защото е най- удобно. А че в докладите от Лихтенщайн по същество няма нищо ново, което вече да не е било предмет на медийни манипулации и внушения у нас, но реално без каквото и да е установено нарушение, е повече от ясно. И не защото видите ли така работила българската прокуратура, а защото такава е реалността – когато няма нарушение, няма как който и да е разследващ орган да го изфабрикува, поне в държавите на Запад от нас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com