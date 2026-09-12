Всичко за Манипулации

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Der Standard на ишлеме

Der Standard на ишлеме

Австрийското издание се превърна в пощенска кутия за поръчкови статии, продукт на колаборацията между ПП и Цветан Василев

11 август | 9:16
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Глобиха 5 банки с $3,2 млрд.

Глобиха 5 банки с $3,2 млрд.

Финансовите регулатори в САЩ, Великобритания и Швейцария наложиха $3.2 млрд. глоби на пет банки, включително UBS и Royal Bank of Scotland, в резултат...

12 ноември | 9:42
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