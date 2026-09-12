Демерджиев мина границата. Заплаши Десислава Атанасова
Вътрешният министър отново говори за „Магнитски“ като за пряко действащ режим у нас, докато скандалът с полетите вече тежи върху авторитета на институ...
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Вътрешният министър отново говори за „Магнитски“ като за пряко действащ режим у нас, докато скандалът с полетите вече тежи върху авторитета на институ...
Когато няма нарушение, няма как който и да е разследващ орган да го изфабрикува, поне в държавите на Запад от нас
Австрийското издание се превърна в пощенска кутия за поръчкови статии, продукт на колаборацията между ПП и Цветан Василев
Всички държавни контролни органи трябва да пресекат всеки опит да се манипулира пазара
Камера е запечатала пожара, няма умишлен палеж
Обществените поръчки за машините са прозрачни и единственият критерий е цената
Тя създава псевдореалност, новата опорка е "да оплюем ДПС"
Щом износът не секва, значи цената е конкурентна, каза шефът на БНЕБ Константин Константинов
Цените са по-високи от миналата година
Красимир Янков, Валери Жаблянов и Георги Тодоров бесни от възможностите за подмяна на прекия избор
С новите правила се забранява споделянето на изкуствено или манипулирано съдържание
На последните избори възникнаха напрежения, защото имаше опит за манипулация
Машината за манипулации на Прокопиев и Цветан Василев бе пусната заради преименуването на "Булгартабак холдинг"
БСП е лъжовна и манипулативна формация, заяви председателят на правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов...
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) работи перфектно. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов и допълни, че дейността й се следи ежедне...
Финансовите регулатори в САЩ, Великобритания и Швейцария наложиха $3.2 млрд. глоби на пет банки, включително UBS и Royal Bank of Scotland, в резултат...
Рио де Жанейро. Треньорът на Холандия Луис ван Гаал обвини Международната федерация по футбол (ФИФА), че е манипулира календара на Мондиал 2014 в полз...
Амстердам. Американски и европейски регулатори наредиха на холандската Rabobank да плати $ 1.07 млрд. за уреждане на съдебен спор за шест годишна с...