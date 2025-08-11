Der Standard на ишлеме

Журналистическите стандарти вече не са това, което бяха… в Австрия. Това е натрапчивият извод от поредното творение с български адрес, излязло на страниците на иначе базираното във Виена издание Der Standard (бел.р. „Стандартът“ в превод от немски).

В първата седмица на август ежедневникът публикува обширен материал, подписан от член на редакционния му екип – журналистката Аделхайд Вьолфл, но всъщност продукт на български тандем между човека, източил милиардите от КТБ и избягал в чужбина, след като фалира трезора – Цветан Василев и „Продължаваме промяната“ – една от партиите, създадени от същото това задкулисие, чийто виден представител е олигархът-беглец. На този фон, съвсем очаквано, статията не е обективна картина на реалността на политическата сцена у нас, а

изопачено до гротеска ишлеме по олигархични опорки,

създадено с единствената цел да бъде използвано в очернящата кампания, водена от години от задкулисието у нас срещу основния му враг – лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Въпросната колаборация, лъснала на страниците на Der Standard, между олигарх, подсъдим задочно поради укриването си от правосъдието за грабеж в многомилиарден размер и политическа формация, присвоила си етикета на борец срещу корупцията, а всъщност изтъкана от корупция (както лъсна от всички афери от 2021 г. насам, в които са замесени видни нейни лидери и знакови лица), личи от всеки абзац в статията, а също и от източниците й.

Половината материал е написан по твърденията на бившия премиер и депутат от ПП-ДБ Николай Денков, безкритично пресъздадени въпреки откровени лъжи и фактологични грешки. Като например думите му, че „сглобката“ между ГЕРБ и ПП-ДБ била развалена по решение на вторите, а не каквато е истината – заради отказ на партията на Бойко Борисов да участва в опитите им да овладеят съдебната власт и разследващите органи в държавата на принципа на задкулисна подялба 50 на 50.

Втората половина пък е въз основа на твърдения на дъщерята на Цветан Василев – Радосвета, която обаче е представена лаконично като „експерт по правосъдие“ и преподавател в университет в Ирландия. За това, че е отроче на беглец от правосъдието не е казана и думичка, както впрочем и в предни подобни материали за България на авторката Аделхайд Вьолфл- още няколко на брой в годините от 2020 г. досега. В тях Радосвета Василева, отново пробутвана като „правен експерт“, е редовен източник на информация за ситуацията в България. Доколко е достоверна и безпристрастна въпросната информация е лаконичен въпрос с ясен отговор. Николко!

Тук единственото неясно е как и по каква причина издание, претендиращо за авторитетно като Der Standard, предоставя трибуна за статии на ишлеме, очевидно инспирирани у нас и

платени с пари, смърдящи на корупция и грабеж.

Фактът обаче е, че сътрудничеството му с вече описания задкулисен кръг датира от години. И докато при ПП може да бъде проследена от създаването на формацията през 2021 г. насам, то при Цветан Василев традицията австрийският ежедневник да публикува потъпкващи стандартите за обективност и безпристрастност материали, защитаващи неговите позиции и очернящи хората, които разобличиха престъпленията му, какъвто е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, е вече на над десетилетие.

Единствената промяна е в журналиста, който ги подписва. От няколко години насам е въпросната Аделхайд Вьолфл, а преди нея – Маркус Бернат, бивш отговорник в изданието за Балканите, разобличен именно от Пеевски, че е бил на заплата и към Цветан Василев. В свое интервю през 2014 г. председателят на ДПС и инициатор на „Новото начало“ в политиката разкри и сумата, която Бернат е получавал от Василев – по 15 000 евро на месец. Мастита цифра дори за псевдо журналистиката на ишлеме. Но пък скромна на фона на факта, че срещу нея австрийското издание залага имиджа си, ставайки съучастник в схемите на подсъдим и създадена под диригентската палка на олигархията формация да прикриват престъпленията си и да хвърлят прах у нас и на Запад, като очернят политик като Пеевски. Който всъщност се превърна в техен основен враг заради опитите си да възстанови върховенството на правото в държавата и да

скъса пъпната връв на задкулисието с българската партийна сцена.

Тук е моментът да се спомене, че последният месец доказа обаче, че Der Standard далеч не е единственото чуждестранно издание, което явно е склонно да практикува журналистика на ишлеме, публикувайки статии, очевидно писани от Машината за пропаганда и фалшиви новини на българската олигархия и пионките й в политиката като ПП и ДБ. С такива материали се разписаха и полската телевизия TVP, както и няколко немски медии. Истинските автори впрочем дори не крият участието си в кампанията, като един от материалите дори беше разпространен от пресцентъра на „Продължава промяната“.

И докато случващото се повдига въпроса защо и срещу какви суми западни издания позволяват на български олигарси като Цветан Василев и създателя на Машината за пропаганда у нас и наместник на Джордж Сорос и неговото „Отворено общество“ - Иво Прокопиев (който лично акушира на учредяването на ДБ и ПП), да ги вкарват в схемите си за миниране на демокрацията и превръщане на държавата в заложник на корупцията и беззаконието, то показва и друго. Пеевски явно е на прав път и инициираното от него „Ново начало“ в политиката е хвърлило в ужас българските олигарси до степен, че да впрегнат пионките си да сипят лъжи и у нас, и в чужбина в поредна масирана и скъпоплатена акция.

