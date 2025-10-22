Разследвани за корупция искат санкции срещу България

Едва ли има човек, който да не знае тези факти. Срещу Илхан Кючюк и Никола Минчев се водят разследвания за корупция и злоупотреби. Кючюк е на мушката на европрокуратурата заради множество съмнения за източване на евросредства и злоупотреби с пари на европейските данъкоплатци. „Колегата“ му Никола Минчев е сред хората от ЕП, които могат да се сбогуват с имунитета си заради заигравки и съмнения за лобизъм в полза на китайския Huawei. Освен една група в ЕП, Кючюк и Минчев са споделяли и общ сътрудник, също разследван по китайската мега афера.

Трети факт е, че Кирил Петков, в качеството си на премиер, извърши доказано незаконен арест на Бойко Борисов. В същото време всички съдебни състави сочат, че има данни, че кметът на Варна Благомир Коцев е участвал в корупционни схеми.

На този фон Европейският парламент проведе кратък дебат, при това пред полупразна зала, под надслов „България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото“, в който част от българските евродепутати, същите, които имат огромни корупционни петна в биографиите си, се опитаха да обвинят опонентите си у нас в политическа злоупотреба с темата за върховенството на закона.

Дебатът бе иницииран от групата „Обнови Европа“ (Renew Europe), към която принадлежи и Илхан Кючюк, а според техните представители в България демокрацията е под заплаха. Либералите повториха изтърканите си опорки за "превзетатата държава", като пример за това бил арестът на варненския кмет Благомир Коцев, когото те представиха като жертва на политически натиск.

Според тях случаят бил доказателство, че в България няма върховенство на правото и че страната трябва да бъде поставена под засилен европейски контрол.

Тезата на либералите беше остро отхвърлена от социалистите и демократите в ЕП. Кристиян Вигенин обвини Renew Europe, че „истеризират“ проблемите на България и използват европейската трибуна за вътрешнополитическа пропаганда. Той напомни, че именно Кирил Петков – днес сочещ с пръст – е наредил ареста на лидера на опозицията Бойко Борисов, който по-късно бе признат за незаконен: „Човекът, който като премиер нареди ареста на лидера на опозицията, днес се жалва от законно разследване срещу кмет. Това е двоен стандарт и лицемерие.“ Вигенин предупреди, че вместо да помогне, такъв дебат само вреди на България, защото подкопава доверието в съдебната система и насажда усещане, че българските институции не са способни сами да решават проблемите си.

Евродепутатът Елена Йончева също разкритикува опитите дебатът да се превърне в инструмент за натиск срещу българското правосъдие: „Наблюдаваме атака срещу независимата съдебна власт. Искат да затворим очи, защото става дума за тяхната корупция. Това е пътят към срутване на държавността.“ Йончева подчерта, че върховенството на закона не може да се защитава чрез политическа намеса, независимо дали идва от вътрешни партии или от европейски институции.

Фактът, че разследвани за корупция политици настояват Брюксел да санкционира България, бе възприет от част от наблюдателите като парадокс. За тях това е поредният пример как вътрешните политически битки се пренасят на европейско ниво, като Лена Дюпон от ЕНП посочи още в началото, че пет различни съдебни състава са потвърдили ареста на Благомир Коцев и че българската антикорупционна комисия е независима институция.

В крайна сметка, "европейският" дебат очаквано се обърна срещу инициаторите му и ясно показа лицата на тези, които умишлено клеветят България, целейки единствено извличане на политически дивиденти. А когато самите разследвани за корупция настояват Европа да санкционира собствената им държава, това показва не само политическа безпаметност, но и откровено безочие, което европейските депутати и институции показаха, че няма място в Брюксел.

