Адвокат каза грозната истина! За жените до заможните мъже

Един от най-активните в социалните мрежи адвокати - Тодор Кръстев от Пловдив, бръкна с пръст в една голяма обществена рана.

Каза грозната истина за много от жените, които са до заможните мъже. Когато парите текат, жените не се интересуват откъде идват. А като секнат, мигом бягат с 200.

„Винаги съм се чудел как може една жена да не се интересува откъде идват доходите. Масово е – щракат с пръсти, живеят охолно, без да задават въпроси. А когато истината излезе наяве – започват оправдания: ‘Ама аз откъде да знам’. То бива сметкаджийство и пошлост, ама чак пък толкова“, пише адвокат Кръстев, цитиран от БЛИЦ

Повод за поста му е скандалът между фолквицата Глория и предишното й гадже - задържания за трафик на наркотици Добромир Добрев.

Глория направи изявлението след задържането, с което публично се дистанцира от Добрев. В позицията си тя заяви, че не е знаела с какво се занимава Добрев и че отношенията им просто са охладнели.

"Не знаела, че се занимава с такива неща, а и вече не се държал добре с нея. Е, това е. Га яде кифтетата, ни рива", коментира Кръстев, цитирайки народния фолклор.

