Дъщерята на Глория стъписа с огромна изненада
Симона Загорова разкри огромна лична тайна
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Симона Загорова разкри огромна лична тайна
Поводът беше изявление на Глория
Певицата изуми всички с фигурата си
Фолк певицата биля побесняла
Промени се до неузнаваемост
Пусна съобщение във фейсбук, което притесни феновете й
Какви здравословни проблеми има певицата
Каква е причината
По света този формат е популярен от години
Катастрофата е станала вчера, като другият водач я е причинил, след като е изгубил контрол над буса си
Дъщеря й я поздрави с прочувствена песен в ефир
Жени се за неин колега
Ето я и причината
Ето какво каза тя в известен подкаст
Става дума за парчето "Скъпи, купи ми нещо", което Глория пееше в дует с Илия Загоров
Стара снимка от времената, когато бяха почти натурални
Певицата сподели още, че нейната внучка Галина е много музикална
Легендарният спортист успя да усети тръпката от нощния живот в София
Разкритие от певицата
Страхота импровизация