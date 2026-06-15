Дъщерята на Глория стъписа с огромна изненада

Дъщерята на Глория - Симона Загорова, разкри огромна лична тайна. Гостувайки в „На кафе", певицата призна, че от три години има сериозна връзка.

Досега е крила за нея, защото вярва, че най-хубавите неща трябва да бъдат съхранявани далеч от любопитните погледи.

„Да, имам мъж до себе си от три години. Щастието обича тишината и затова не съм го показвала. Не сме преценили, че трябва да го обявим все още", разкри певицата.

„Запознахме се през общи познати. Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да се опознаваме", обясни тя.

„Аз бях много предпазлива заради предишните ми връзки", каза още Симона.

Певицата разкри и един от моментите, които са споделили заедно като двойка – посещението на дербито между „Милан" и „Интер", което е сред най-големите футболни сблъсъци в света.

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