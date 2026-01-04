Публичен дом под носа на парламента

Апартамент в жилищна сграда срещу самия Парламент на Република България се стопанисва като Публичен дом вече две години, но живеещите във входа не могат да направят нищо против ширещата се проституция.

Целият вход вони на марихуана, по стълбите са разхвърляни употребявани презервативи, в асансьора смърди на урина, а по етажите вървят 12-13-годишни момичета по бельо, травестити, араби предимно са клиентите. Тарифата за 1 час е 150 лв. при стандартен секс, но за 15 минути цената е 50 лв.

Бордеят тормози хората в кооперацията, но те нищо не могат да постигнат, въпреки многократните жалби до столичното Пето РУ. От там им отговарят, че „наемателите“ си имат редовен договор и нищо не може да се докаже, което да е забранено като поведение.

Оказва се, че собственик на Публичния дом е лекар. Той казва, че от доста години е предоставил този имот на свой познат, който само бил домакин там.

Въпросният домакин обаче го е преотдал на Георги Чанев, който пък от своя страна има договор с настоящите наематели и изобщо няма намерение да ги гони, защото си било тяхна работа какво вършат, след като си платят наема.

На практика се оказва, че срещу предоставения терен за проституция няма никаква възможност за противодействие, съобщава bTV.





