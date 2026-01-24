Скандалът трещи! бТВ скочи на Паси заради Ризова

Скандалът в ефир между Соломон Паси и Цветанка Ризова ескалира. bTV излезе със специална позиция срещу политика, като заяви, че счита за неприемливо и неуважително поведението на бившия външен министър по време на участието му в предаването "Лице в лице" по bTV в петък, 23 януари 2026 г..

"Форматът на "Лице в лице", както и на другите актуално-публицистични предавания на медията, предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

По време на разговора Соломон Паси демонстрира грубо отношение към водещата Цветанка Ризова. Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение.

Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя. Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените ни лица - Цветанка Ризова. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение", пише в позицията.

От поведението на мъжа си се разграничи дори съпругата му Гергана Паси, която в социалните мрежи го призова да се извини на Ризова.

Ама г-жо Ризова, аз предупредих, че ако ме прекъсвате, ще си тръгна, наистина. Ако още един път ме прекъснете, ще си тръгна, заплаши Паси, когато водещата Цветанка Ризова го прекъсна, за да зададе пореден въпрос.

Ама няма такава практика, това е диалог, а не монолог. Не си тръгвайте, нямам практика да мълча по време на разговор с гостите, контрира водещата.

Ами ще си тръгна, иначе имате там чаша вода, пийте, опитайте, каза Паси.

