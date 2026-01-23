Соломон Паси побърка жена си заради Ризова

В социалните мрежи Гергана Паси изрази своето мнение относно случилото се по време на вечерното гостуване на Соломон Паси в студиото на Би Ти Ви.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, смятам, че тази вечер той не прояви уважение към български журналист и към една дама — Цветанка Ризова. Той й дължи извинение."

Соломон Паси направи остър коментар към водещата Цветанка Ризова по време на участие в студиото на Би Ти Ви. Той подчерта важността на професионализма в диалога и сподели впечатленията си от сътрудничеството с други журналисти.

"Много ценя работата си с Цънцарова и й благодаря за съвместните години," каза Паси.

