Соломон Паси побърка жена си заради Ризова

В социалните мрежи Гергана Паси изрази своето мнение относно случилото се по време на вечерното гостуване на Соломон Паси в студиото на Би Ти Ви.
"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, смятам, че тази вечер той не прояви уважение към български журналист и към една дама — Цветанка Ризова. Той й дължи извинение."
Соломон Паси направи остър коментар към водещата Цветанка Ризова по време на участие в студиото на Би Ти Ви. Той подчерта важността на професионализма в диалога и сподели впечатленията си от сътрудничеството с други журналисти.
"Много ценя работата си с Цънцарова и й благодаря за съвместните години," каза Паси.
