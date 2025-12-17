Страшен скандал! Арестуваха школски директор за камери в тоалетните

Страшен скандал разтърси столичното 138 средно училище за западни и източни езици "Проф. Васил Златарски"- Директорът Александър Евтимов е арестуван по разследването за поставянето на скрити камери в училищни тоалетни.

Разследването на ГДБОП е за 40 камери в тоалетните на децата - при момичетата и над писоарите, съобщи Dir.bg.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават, предаде БНТ.

Родители на ученици от училището са обяснили пред bTV, че децата им са казали, че в тоалетните има скрити камери. Били сложени в тоалетната на момчетата, защото "правят бели" вътре. Родителите и децата не са били уведомени, че има камери, а децата са се усъмнили в това, след като директорът им е разказал какво се е случвало в тоалетната с подробности.

Евтимов е директор на 138 СУЗИЕ от близо две години. Преди това е бил директор на СУ "Д-р Петър Берон" в Костинброд и зам.-директор по учебната дейност в 133-то СУ "Александър С. Пушкин" в София.

В началото на октомври кметът на София Васил Терзиев и кметът на район "Слатина" Георги Илиев представиха заедно с него проект за модернизация на 138. училище с изграждане на нов корпус, спортна зала и зелен оазис.

От МОН потвърдиха за ареста и увериха, че училището и Регионалното управление на образованието (РУО) в София град съдействат на разследването, допълниха от МОН.

Директорът е назначен от началника на РУО София град след спечелен конкурс през февруари 2024 г.

До момента няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на 2025 г. срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания, съобщиха още от ведомството.

РУО София град ще окаже методическа подкрепа на училището, посочиха също от МОН и добавиха, че утре те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите, като има готовност и за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.

