Първи работен ден! Банките обменят евро безплатно

Първи официален работен ден, откакто приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас.

До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси, съобщава Нова телевизия.

Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпило бързо.

