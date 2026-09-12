Котки, презервативи и регистрационни номера: Акулата, която изяжда почти всичко
Наричат ги санитарите на океана
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Наричат ги санитарите на океана
В Сингапур дъвката е почти забранена
Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
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Първата отпечатана в България банкнота е с лика на националния герой
По случай днешния празник британският в. "Дейли експрес" предлага няколко любопитни факта за Коледа: - Най-ранното споменаване на 25 декември като Ро...