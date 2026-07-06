Днес е Денят на целувката! 5 причини да вплетем устни

Една целувка може да каже повече от хиляди думи. Тя е знак за любов, привързаност, доверие и страст, но се оказва, че има и изненадващи ползи за здравето. Неслучайно всяка година на 6 юли светът отбелязва Международния ден на целувката – празник, посветен на един от най-естествените и красиви човешки жестове.

Макар че повечето хора свързват целувката единствено с романтиката, учените отдавна изследват какво се случва с тялото и мозъка ни в този момент. Резултатите показват, че една искрена целувка е истински коктейл от положителни емоции и полезни реакции.

Щастието буквално се включва

При целувка мозъкът започва да отделя допамин – веществото, което ни кара да изпитваме удоволствие и вълнение. Освобождават се още окситоцинът, известен като "хормона на прегръдката", и серотонинът, който подобрява настроението.

Тази комбинация ни кара да се чувстваме по-щастливи, по-спокойни и по-свързани с човека до нас.

Стресът намалява

Само няколко секунди целувка могат да понижат нивата на кортизола – хормона на стреса. Именно затова след прегръдка и целувка много хора се чувстват по-спокойни и уверени.

Психолозите смятат, че физическата близост е един от най-естествените начини човек да се освободи от напрежението след натоварен ден.

Малка тренировка за лицето

По време на страстна целувка работят между 30 и 40 лицеви мускула. Макар това да не може да замени фитнеса, движението стимулира кръвообращението и поддържа кожата по-свежа.

Полезна и за сърцето

Вълнението ускорява сърдечния ритъм, а кръвоносните съдове се разширяват. Това подобрява кръвообращението и снабдяването на организма с кислород.

Разбира се, ефектът не е равен на спортна тренировка, но е още една причина да не пестим целувките.

А какво става с бактериите?

Често се казва, че при целувка се обменят милиони бактерии. Това е вярно – но не бива да звучи плашещо.

Учените обясняват, че при здрави хора този обмен е напълно естествен и е част от нормалната микрофлора на устната кухина. Разбира се, ако някой е болен или има инфекция, рискът от предаване на заболяване съществува.

Любопитни факти

Средно една романтична целувка продължава между 10 и 20 секунди.

При страстна целувка могат да се изгорят няколко калории.

Хората използват десетки лицеви мускули, когато се целуват.

Смята се, че повече от 90% от хората по света се целуват като израз на любов или привързаност, макар в някои култури този жест да не е традиционен.

Откъде тръгва празникът?

Международният ден на целувката води началото си от Великобритания, където започва да се отбелязва в края на XX век. Постепенно инициативата печели популярност по целия свят, а днес 6 юли е повод хората да си припомнят, че понякога най-искрените чувства не се изразяват с думи, а с един прост жест.

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