Разкриха кое подобрява действието на лекарствата
Музиката активира различни неврони в мозъка и влияе върху отделянето на хормони
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Музиката активира различни неврони в мозъка и влияе върху отделянето на хормони
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