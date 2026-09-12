Днес е Денят на целувката! 5 причини да вплетем устни
Гори калории и ни прави щастливи
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Гори калории и ни прави щастливи
65% от хората наклоняват главата си надясно по време на целувка 6 юли е официално признат като "празник" от ООН през 1988 г. и за първи път се отбеля...
Допирът на устни запаметява важни исторически моменти или култови сцени от киното