От бездомник до национален герой: Цунами спаси 13 души във Венецуела

Докато спасителните екипи отчаяно претърсват развалините след опустошителното земетресение, разтърсило Венецуела през юни 2026 г., едно куче неуморно души сред прах, бетон и усукана арматура. Внезапно спира, започва настойчиво да лае и сочи точно определено място. За спасителите това е знак, че под тоновете отломки все още има живот.

Така започва поредното чудо, извършено от Цунами – 8-годишно бордър коли от спасителния кучешки отряд K-SAR ECID, което само за няколко дни помага за спасяването на най-малко 13 души, затрупани под рухнали сгради, пише "Hola".

С невероятния си нюх и години специализирана подготовка четириногият спасител се превръща в символ на надеждата за цяла Венецуела, а историята му обикаля света.

От бездомно кученце до спасител

Животът на Цунами далеч не започва като приказка.

Като малко кученце той е открит да се скита из улиците на Каракас – изтощен, недохранен и малтретиран. В квартал „Ла Флореста“ животът му е ежедневна борба за оцеляване.

Съдбата му се променя, когато Анита Видал решава да го прибере и да му даде шанс за нов живот.

Още тогава става ясно, че кучето притежава необикновена интелигентност, огромна енергия и изключително силно обоняние.

Тези качества привличат вниманието на спасителя Хорхе Бинс, който го приема в Центъра за обучение на кучета за действия при бедствия към K-SAR ECID.

Следват години на тежки тренировки.

Цунами се специализира в откриването на хора, затрупани под срутени сгради – една от най-трудните и отговорни задачи при спасителните операции.

Мисии по света

Преди да стане герой в родината си, Цунами вече има сериозен международен опит.

Той участва в спасителните операции след разрушителните земетресения в Турция и Сирия през 2023 година, а също така помага при множество наводнения и свлачища във Венецуела.

Навсякъде, където природата оставя след себе си разруха, той и неговият водач са сред първите, които започват издирването на оцелели.

Мигът, който трогна цял свят

Една от най-драматичните спасителни акции се разиграва в квартал Сан Бернардино в Каракас.

Сред останките на осеметажна жилищна сграда Цунами внезапно започва настойчиво да сигнализира за наличие на човек под руините.

Спасителите веднага нареждат пълна тишина. Минутите изглеждат безкрайни.

След внимателно разчистване на бетонните отломки те откриват 60-годишен мъж, който е прекарал около шест часа затрупан под сградата.

Кадрите от емоционалното спасяване обикалят телевизиите и социалните мрежи по целия свят и се превръщат в символ на невероятната връзка между човека и неговия най-верен приятел.

Последната мисия

След дни на непрекъсната работа ветеринарният лекар д-р Анибал Уртадо съобщава, че Цунами е силно физически изтощен.

След медицински прегледи, рехидратация и заслужена почивка състоянието му е стабилизирано.

Властите обявяват, че спасителната операция след земетресението през юни 2026 година ще остане последната официална мисия в кариерата на четириногия герой.

Така Цунами се пенсионира след години вярна служба, оставяйки след себе си най-малко 13 спасени човешки живота.

Легенда, която ще остане в историята

Днес много венецуелци сравняват Цунами с легендарния ротвайлер Орион, превърнал се в символ на надеждата след трагичните наводнения във Варгас през 1999 година.

Подобно на своя знаменит предшественик, Цунами e доказателство, че героите невинаги ходят на два крака.

Понякога те имат четири лапи, мокър нос и сърце, което е готово да рискува всичко, за да спаси човешки живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com