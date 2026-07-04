Хари взе тежко решение. Къса му се сърцето

Принц Арчи и принцеса Лилибет няма да придружат баща си при предстоящото му посещение във Великобритания. Причината отново е сигурността на семейството, съобщават редица световни издания.

Децата на принц Хари – принц Арчи и принцеса Лилибет, няма да пътуват до Лондон заедно с него следващата седмица, съобщава списание People.

Според изданието Меган Маркъл също няма да придружи съпруга си в британската столица. Засега обаче не е окончателно решено дали семейството няма да се присъедини към него на по-късен етап от посещението му извън Лондон.

Новината идва, след като Хари и Меган са се надявали да заведат Арчи и Лилибет във Великобритания за първи път от 2022 г. насам. За херцога на Съсекс било особено важно децата му да опознаят страната, в която е израснал, както и евентуално да се срещнат с дядо си – крал Чарлз III.

Спорът за сигурността продължава

Плановете на семейството обаче отново се сблъскват с въпроса за сигурността.

В изявление, разпространено в края на юни, говорител на принц Хари заяви, че основният проблем е дали по време на цялото посещение ще бъде осигурена „подходяща и пропорционална охрана“.

Макар крал Чарлз да е предложил на сина си настаняване в кралско имение, охраната няма да се разпростира извън пределите на самия имот.

„Херцогът продължава да разглежда всички възможности посещението да се осъществи безопасно и децата му да имат възможност да се насладят на Великобритания“, посочиха тогава негови представители.

Хари не иска да рискува

Принц Хари от години твърди, че не се чувства достатъчно защитен, за да доведе съпругата си и децата си във Великобритания.

След като през 2020 г. той и Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния, двойката загуби автоматичното право на полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

В момента продължава прегледът на мерките за сигурност, извършван от Комитета за защита на кралското семейство и публичните личности (RAVEC), който може да промени нивото на охрана, предоставяно на Хари при посещенията му във Великобритания.

Представители на херцога посочват, че подобна оценка трябва да се прави поне веднъж годишно, но неговият случай не е бил разглеждан близо седем години.

„Не виждам как бих довел семейството си“

След като загуби съдебното дело срещу британското правителство за възстановяване на държавната му охрана, принц Хари заяви пред BBC през май тази година:

„Не виждам как бих довел съпругата си и децата си обратно във Великобритания на този етап.“

Той призна, че най-много го боли от факта, че Арчи и Лилибет няма да могат да опознаят родината му.

„Тъжно е, че няма да мога да покажа на децата си страната, в която съм израснал“, каза още той.

Рядко се появяват публично

Арчи е роден във Великобритания през 2019 г. и беше представен официално пред света в замъка Уиндзор малко след раждането си. Малко по-късно придружи родителите си по време на кралската им обиколка в Южна Африка.

Лилибет се роди през 2021 г. в САЩ, след като семейството вече се беше установило в Калифорния. Единственото ѝ посещение във Великобритания досега беше през 2022 г. по повод Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II.

Макар през последните години Меган Маркъл да публикува снимки на двете деца, включително и в профила си в Instagram, лицата на Арчи и Лилибет почти винаги остават скрити.

Според близък до семейството причината е желанието на Хари да ги предпази.

„Той не ги крие от света. Просто иска да защити личния им живот и сигурността им и да им осигури възможно най-нормално детство, без страх от отвличане или други заплахи“, твърди източникът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com