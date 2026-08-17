Мъж получи картичка от покойните си родители 26 години по-късно

Необичайна пратка от миналото донесе силни емоции на американец от Калифорния. Боб Шепард от Лонг Бийч получил по пощата картичка, изпратена от покойните му родители преди цели 26 години.

Шепард проверявал пощата си на 5 август, когато сред писмата открил картичка от Копенхаген. Родителите му я изпратили по време на свое пътуване през 2000 г., съобщава KABC-TV.

За него това се превърнало в своеобразно послание от миналото. Шепард нарекъл картичката „пощенска картичка от рая“. Тя върнала спомените за майка му Джоан, която починала преди четири години, и за баща му Джон – ветеран от американската армия, който си отишъл от този свят две години преди съпругата си.

Посланието върху картичката е кратко, но изпълнено с обич:

„Докато летяхме, видяхме много вода и зелена, зелена земя навсякъде. С обич, мама и татко.“

Най-голямата загадка обаче е защо картичката е пътувала повече от четвърт век.

Тя е датирана от юли 2000 г., но пощенското клеймо върху нея е от началото на август 2026 г. Когато Шепард попитал пощальона как е възможно подобно забавяне, получил доста прозаично обяснение – най-вероятно картичката някак е паднала от пощенски контейнер и е попаднала под мебел, където е останала в продължение на десетилетия.

„Сигурно са я намерили наскоро и са казали: „Човекът все още живее на същия адрес. Хайде да му я изпратим“, разказва Шепард.

Така едно малко парче картон изминава невероятно дълъг път – от Копенхаген през 2000 г. до Лонг Бийч през 2026-а.

Картичката вече има специално място сред снимките, документите и сувенирите, които родителите на Шепард са събирали по време на пътешествията си по света – от Галапагоските острови до Африка и Великденския остров.

За него стойността ѝ вече няма нищо общо с пощата или времето.

„Това е съкровище!“, казва Шепард.



