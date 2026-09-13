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Ограбиха пощата в Хасково

Ограбиха пощата в Хасково

Крадци са обрали пощата в Хасково, съобщава bTV. Те са проникнали в сградата и са откраднали пари от касата. Сумата към този момент не е ясна. Инцид...

08 юни | 8:03
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