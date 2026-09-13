Мъж получи картичка от покойните си родители 26 години по-късно
Все едно е картичка от рая, нарича я съкровище
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Все едно е картичка от рая, нарича я съкровище
Очаква се мярката да добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на САЩ
През следващите месеци Google ще въведе нова система за удостоверяване
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Съобщението с искането за откуп не само е било показано на мониторите на заразените машини, но и отпечатано
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Депутатите гласуваха до полунощ промените в Изборния кодекс
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Това стана в щата Пенсилвания, където щабът на Тръмп оспорва изборните резултати
Следващия петък Байдън и Тръмп ще се изправят лице в лице в Пенсилвания
Съобщението е на Български пощи ЕАД
Нямаме забрана да влизаме в сградата на парламента, оправда се червеният депутат...
Има заподозрени за обира на парите за пенсии от централната поща в Хасково. Това съобщи в сутрешния блок на Нова тв директорът на ГД „Национална полиц...
Крадци са обрали пощата в Хасково, съобщава bTV. Те са проникнали в сградата и са откраднали пари от касата. Сумата към този момент не е ясна. Инцид...