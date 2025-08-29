До 200 долара мито върху пратките за Америка! Окончателната присъда

Освобождаването от мита на пратки за САЩ на стойност под 800 долара приключва окончателно днес

и започва шестмесечен преходен период, през който ще се плаща фиксирана такса

от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход.

Това заявиха официални представители от администрацията на президента Доналд Тръмп, цитирани от Ройтерс.

Тази мярка разширява отмяната на „де минимис“ изключението за пратки от Китай и Хонконг от по-рано тази година.

„Премахването от страна на президента Тръмп на смъртоносната „де минимис“ вратичка ще спаси хиляди американски животи,

като ограничи потока на наркотици и други опасни забранени артикули,

и ще добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на нашето министерство на финансите“, заяви пред репортери търговският съветник на Белия дом Питър Наваро.

