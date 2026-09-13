Край на евтинията от Китай? Нова такса за пратките от 1 ноември
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
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Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
Прекратява се лицензът за универсални пощенски услуги
Решението е на Европейския съюз
Страната ни се превърна в един от най-бързо растящите пазари в региона
Поредно раздвижване на пазара
За малки пратки на стойност под 150 евро
Компанията предлага рекордно ниски цени и разширява мрежата си в 152 населени места
С новото решение ИКЕА разширява възможностите за гъвкаво онлайн пазаруване
Очаква се мярката да добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на САЩ
Предупреждават, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ
Предвиждат нови такси
Изследването прeдвижда увеличение от 9% в обема на пазара на куриерски и експресни колетни пратки в сравнение с 2023 г.
Заради конфликта в Близкия изток
Около 20 милиона пратки пристигат в България всяка година, което прави грубо около 10 пратки на лице, което пазарува онлайн
Извънредна ситуация
Бъркотия от началото на годината
Мрежата за проследяеми пратки се разширява
Cpeд ĸлиeнтитe на компанията пpeз гoдинитe ca били гoлeми мaгaзини, дъpжaвни инcтитyции и чacтни фиpми.
При промяна киентите ще бъдат информирани
Това е терор, обяви външният министър Дмитро Кулеба