Край на евтинията от Китай? Нова такса за пратките от 1 ноември

Европейският съюз ще въведе такса за обработка на малки пратки, изпращани от онлайн търговци към потребители в блока. Целта е да бъде ограничен огромният поток от евтини стоки, които постъпват на европейския пазар.

Новата такса се очаква да започне да се прилага от 1 ноември за стоки, поръчани онлайн и внесени в ЕС. Тя ще се събира от националните власти, съобщава DPA.

Преговарящите от Европейския парламент и държавите членки постигнаха споразумение за мярката през март. Преди да влезе официално в сила, тя трябва да бъде одобрена от Европейския парламент.

Все още не е определен размерът на таксата. Според договореното обаче разходът ще бъде поет от онлайн платформите и търговците, а не пряко от европейските потребители.

Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като Shein, Temu, AliExpress и Amazon.

Таксата има за цел да компенсира нарастващите разходи за обработката на огромния брой малки пратки, включително проверките и контрола на вноса.

6 милиарда пратки за година

Мащабът на проблема е огромен. През 2025 г. митническите органи в ЕС са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци. Около 90% от тях са влезли в Европейския съюз от Китай, според цитираното изявление.

Мита от 3 евро за евтините стоки

Новата такса за обработка идва на фона на друга промяна. От юли вече се прилагат мита върху евтини стоки, внасяни от държави извън ЕС.

Начислява се фиксирана ставка от 3 евро за всяка продуктова категория в дадена пратка, като първоначално се очаква разходът да бъде поет от продавачите или вносителите.

Някои търговци обаче прехвърлят разхода върху клиентите, което означава, че крайната цена за потребителите се увеличава.

Все още няма общоевропейски данни за това как митата са повлияли върху броя на малките пратки. Във Франция обаче вносът на такива пратки е намалял с до 40% от юли насам, съобщи френското икономическо министерство миналия месец.

Новата такса е част от по-мащабна реформа на митническата система на ЕС. Предвидени са допълнителни мерки за улесняване на международната търговия, по-ефективно събиране на митата и по-строг контрол върху стоки, които не отговарят на изискванията или са опасни и несигурни за потребителите.

Като част от реформата ЕС създава и нов митнически орган. Очаква се той да започне работа през 2027 г. във френския град Лил.