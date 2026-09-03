Испанците побесняха и излязоха на улицата

Хиляди хора излязоха на улиците в градове в цяла Испания заради начина, по който правителството на премиера Педро Санчес се справя с миграционната криза в Сеута.

Испанският анклав на северноафриканското крайбрежие се превърна в център на политическа буря, след като на 30 и 31 юли най-малко 72 000 мигранти преминаха от Мароко към Сеута. Макар по-голямата част от тях впоследствие да са се върнали, до 5000 души все още се намират във временни лагери, по улиците или на плажа.

Ситуацията доведе до почти ежедневни протести на местни жители. Демонстрантите настояват мигрантите да бъдат върнати в държавите им на произход или разпределени между различни части на Испания.

На протестите в сряда се чуха и призиви за оставката на Санчес.

Опозицията обвини Санчес

Демонстрациите бяха организирани от общини в различни части на страната, управлявани или подкрепяни от основните опозиционни сили – консервативната Народна партия (PP) и крайнодясната Vox.

Лидерът на PP Алберто Нунес Фейхоо участва в митинга в Мадрид, където според данни на правителството са се събрали повече от 50 000 души.

„Един испански град беше нападнат и окупиран и за съжаление това се случи със знанието на испанското правителство“, заяви Фейхоо.

Лидерът на Vox Сантяго Абаскал пък обвини Санчес, че е „на служба, като лакей, на мароканския режим“.

В самата Сеута също се проведе голям протест. Участниците скандираха:

„Сеута не се продава, Сеута трябва да бъде защитена.“

45-годишният учител Давид Ернандес заяви пред Ройтерс, че реакцията на властите е била недостатъчна и закъсняла.

„Не можем да бъдем граждани втора класа и нашата граница не трябва да бъде пренебрегвана“, каза той пише BBC.

Нов полицейски доклад засили напрежението

Политическият натиск върху правителството се увеличи допълнително след публикации за доклад на Националния център за имиграция и граници към испанската полиция (CENIF), представен пред Националния съд.

Според документа мароканските сили за сигурност са проявили „пълна пасивност“ по време на безпрецедентния приток.

Докладът посочва, че полицейското присъствие от мароканска страна по границата е било „видимо по-малко от обичайното“. В него са цитирани и мигранти, които описват „пасивно отношение“ на мароканските сили по време на масовото преминаване.

Това даде нов аргумент на испанската опозиция, която обвинява правителството, че не е реагирало адекватно на кризата.

Важно уточнение обаче е, че самият доклад не обвинява категорично мароканската държава, че е организирала притока на мигранти. Високопоставени представители на испанската полиция също подчертават, че от документа не следва пряко заключение за участие на мароканското правителство.

Мароко отрича да е организирало или да е участвало в масовото преминаване.

Санчес също отхвърля обвиненията, че зад случилото се стои мароканската държава. Испанският премиер посочва като фактори трафикантски мрежи и дезинформация в социалните мрежи, която е насърчавала хората да се опитват да преминат границата.

Социалните мрежи подхраниха кризата

В началото на август в социалните мрежи се появиха множество публикации, представящи оградата между Мароко и Сеута като лесна и безопасна за преминаване.

Това се случва въпреки трагичните последици от опитите за достигане на испанския анклав.

По данни на кмета на Сеута най-малко 100 души са загинали, докато са се опитвали да преминат, включително чрез плуване около граничното съоръжение.

Испанският сайт за проверка на факти Maldita съобщава, че още преди началото на масовия приток на 30 юли в мароканските социални мрежи са се разпространявали послания, насърчаващи хората да направят опит да преминат границата.

Според Maldita тези публикации са се появили след решение на испанския Върховен съд от юни.

Сеута отново се превърна във фронтова линия

Сеута и другият испански анклав в Северна Африка – Мелиля – отдавна са чувствителна тема в отношенията между Испания и Мароко.

Мароко претендира за суверенитет над двата анклава, които Испания разглежда като свои автономни градове.

Сегашната миграционна криза постави този стар спор в нов контекст и превърна Сеута в център на ожесточен вътрешнополитически сблъсък в Испания.

Правителството на Санчес обвинява десните партии, че използват кризата за политически цели, докато опозицията настоява, че кабинетът е изоставил жителите на Сеута.

А докато политиците си разменят обвинения, хиляди мигранти продължават да се намират в анклава, превърнал се за дни в една от най-напрегнатите точки на испанската територия.