Тръмп се произнесе за завръщането на Хари и Меган

Доналд Тръмп не крие, че не е сред почитателите на принц Хари и Меган Маркъл. А завръщането им във Великобритания очевидно не е променило отношението му към тях.

Само дни след като херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха отново във Великобритания, президентът беше попитан за преместването им. В сряда, 2 септември, Тръмп заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че е „щастлив“ от завръщането им.

След това обаче уточни: „Не им бях фен.“

Президентът заяви, че е имал „много добри отношения“ с покойната кралица Елизабет II, а през годините е опознал добре и крал Чарлз III. „Познавам го отдавна. Той е страхотен, страхотен човек“, каза Тръмп.

След това насочи критиките си към Хари и Меган.

„Мислех, че се отнесоха с огромно неуважение към кралското семейство. Не ми хареса. Не ми хареса начинът, по който тя се държеше. Мислех, че е изключително неуважителна към кралицата и към крал Чарлз.“ Тръмп дори стигна по-далеч: „Може би съм различен, но аз не бих ги приел обратно. Честно казано, ако бях на мястото на кралското семейство, нямаше да ги приема обратно", цитира "People".

Тръмп отдавна не харесва Меган

Това далеч не е първият път, когато американският президент публично изразява неприязънта си към семейство Съсекс, и по-специално към Меган.

През 2019 г. той попадна в заглавията, след като я нарече „гадна“, макар по-късно да отрече да е използвал думата по този начин.

Историята между двамата започва още по-рано. По време на президентската си кампания през 2016 г. тогавашната актриса от „Suits“ определи Тръмп като „женомразец“ и „разединяващ“.

Години по-късно, в интервю за The Sun, Тръмп беше попитан за думите ѝ.

„Не знаех това“, отговори той. „Не, не знаех, че е била гадна.“

Дори разговорите с Тръмп стигат до семейната вражда

По време на държавното посещение на крал Чарлз и кралица Камила в САЩ през април кралският биограф Робърт Хардман се срещнал насаме с Тръмп.

Президентът проявил голям интерес към темата за британското кралско семейство, включително към отношенията между Хари и по-големия му брат принц Уилям.

Хардман признал пред Тръмп, че според него е „много малко вероятно“ Хари някога да се върне в кралското семейство.

„Твърде много неща, предполагам“, отвърнал президентът.

След това той отново насочил вниманието към Меган.

„Тази негова съпруга. Боже, какво му е причинила на този човек... Предполагам, че тя е била отстранена от съпругата на Уилям“, казал Тръмп.

Президентът се скара и на Хари заради Украйна

През април Тръмп влезе в задочен спор и с принц Хари след изненадващото посещение на херцога в Украйна.

По време на реч на форума за сигурността в Киев Хари призова за по-силно американско лидерство, без директно да споменава Тръмп.

„Съединените щати имат уникална роля в тази история“, каза Хари. По думите му това се дължи не само на американската мощ, но и на факта, че когато Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, САЩ са били сред държавите, дали уверения, че суверенитетът и границите на страната ще бъдат уважавани.

„Това е момент за американско лидерство. Момент Америка да покаже, че може да изпълнява международните си договорни задължения не от благотворителност, а заради собствената си дългосрочна роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, заяви принцът.

По-късно същия ден журналисти попитали Тръмп за думите му.

Първоначално президентът отклонил въпроса с реплика за Меган:

„Принц Хари? Как е той? Как е съпругата му? Предайте ѝ моите поздрави.“

След това обаче отправил директна забележка към Хари:

„Знам едно: принц Хари не говори от името на Великобритания. Това е сигурно. Мисля, че аз говоря от името на Великобритания повече от принц Хари. Но оценявам съвета му.“

Хари и Меган се върнаха във Великобритания

Меган и Хари, децата им – принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5, както и кучетата им Пула и Миа, пристигнаха официално в Англия на 26 август.

Седмица по-рано беше съобщено, че семейството планира да се премести от Калифорния във Великобритания за по-продължителен период.

Хари и Меган ще използват частен дом във Великобритания като своя основна база. Арчи и Лилибет трябва да започнат училище във Великобритания още този месец.

Семейството ще запази и дома си в Калифорния, както и ваканционния си имот в Португалия.

Крал Чарлз е бил информиран за плановете им на 16 август и според източници е приветствал възможността да вижда по-често семейството на сина си – но в частна и лична среда.

Завръщането във Великобритания обаче не означава завръщане към кралските задължения.

Чарлз е дал ясно да се разбере, че няма промяна в статута на Хари и Меган като неработещи членове на кралското семейство. Това съответства на договореното между двойката и покойната кралица Елизабет след оттеглянето им от официалните кралски функции.