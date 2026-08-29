Тръмп с историческа сделка за петрола. Сваля цената на бензина за американците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил най-голямата петролна сделка с Венецуела в световната история.

Това съобщи държавният глава в социалната мрежа Truth Social.

Той отбеляза, че държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет, в сътрудничество с временния венецуелски президент Родригес и частния бизнес, са предоставили на Съединените щати контрол над 65 милиарда барела доказани венецуелски петролни резерви "без никакви разходи за американските данъкоплатци."

"Тази историческа сделка ще удвои петролните резерви на САЩ, значително ще увеличи нашите нефтени доставки и значително ще намали цените на бензина за всички американци за години напред, и ще помогне на Венецуела да продължи по пътя към огромен успех и просперитет", каза президентът на САЩ, добавяйки, че сделката ще укрепи отношенията между САЩ и Венецуела.

Както по-късно каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио в социалната мрежа X, петролната сделка между Венецуела и Съединените щати ще донесе на жителите на южноамериканската страна почти 100 милиарда долара.

Според него споразумението ще удвои петролните резерви в САЩ, ще увеличи предлагането на петрол и ще намали цените на бензина за американците в дългосрочен план.

Рубио каза, че сделката е "огромна победа" както за американците, така и за венецуелците.

"За венецуелския народ тази сделка ще генерира почти 100 милиарда долара частни инвестиции, ще подкрепи хиляди високо платени работни места и ще ускори икономическото възстановяване на Венецуела", написа държавният секретар.