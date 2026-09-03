Българи в центъра на мистериозен палеж в Мюнхен

Двама български граждани – 28-годишна жена и 38-годишен мъж – са арестувани в Мюнхен след умишлен палеж в близост до компания, работеща в сферата на отбранителните технологии. Германската полиция разследва случая като възможно политически мотивирано престъпление.

Двамата са задържани близо до мястото на инцидента. Според свидетелски показания малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията.

Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. При инцидента няма пострадали хора.

Разследващите не изключват възможността зад случая да стои чуждестранна намеса. Тази версия се разглежда на фона на поредица от предполагаеми саботажи в Германия.

Германските власти са в повишена готовност за евентуални атаки срещу критична и стратегически важна инфраструктура. Това се случва, след като Германия обвини Русия, че стои зад опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг през миналия месец.

Министерството на външните работи (МВнР) следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани във връзка с разследван опит за палеж, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица. По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая. Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването.

Генералното консулство продължава да поддържа контакт с германските власти и да следи развитието на случая.