Всичко за Миграционна Криза

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Станишев: Не е време за Brexit

Станишев: Не е време за Brexit

„Една от основните цели на ЕС е премахването на неравенствата между хора и държави. Горд съм, че левите премиери днес ще отстояват на заседанието на Е...

18 февруари | 18:14
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