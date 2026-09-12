Това не са хора! Мигранти пребиха до смърт малко делфинче в Сеута
Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
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Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
„Сеута не се продава!“, извикаха хиляди след нахлуването на 72 000 мигранти
Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
"Да защитаваме границите означава да защитаваме сигурността на гражданите“, заяви тя
Премиерът Бойко Борисов е разговарял днес с евродепутата от групата на консерваторите в ЕП Джефри ван Орден. Това съобщиха от правителствена информаци...
България играе много важна роля за справянето с миграционните процеси, заяви еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис А...
Миграционните и бежанските потоци са се превърнали в първостепенен проблем, с който Европейският съюз трябва да се справи през следващите години. По о...
„Една от основните цели на ЕС е премахването на неравенствата между хора и държави. Горд съм, че левите премиери днес ще отстояват на заседанието на Е...
ЕП одобри отпускането на нови над 400 млн. евро за овладяване на миграционната кризаЕвропейският парламент (ЕП) одобри в сряда вечерта отпускането на...
Руският президент зове за международна коалиция за борба срещу тероризма и екстремизма Руският държавен глава Владимир Путин заяви, че кризата с миг...