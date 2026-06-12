Испанският премиер обяви глобална война на крайната десница
Педро Санчес събра леви лидери в Барселона и атакува Тръмп и „олигарсите“
Следете всички новини, анализи и коментари за Педро Санчес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Педро Санчес събра леви лидери в Барселона и атакува Тръмп и „олигарсите“
Педро Санчес заяви, че Мадрид остава твърдо против войната и бомбардировките
Тежки обвинения върху социалистическата партия
Ще продължи ли американският президент да нарича Педро Санчес добър човек?
Скандалът идва насред разследване за корупция на представители на управляващата партия
Педро Санчес ще има още един мандат начело на страната след гласуване в парламента
Педро Санчес оглавява временно правителство
Социалистите на премиера Педро Санчес се представиха по-добре от очакваното
"Важно е да поддържаме контакт и с Путин", заяви Педро Санчес в Давос
Ограниченията ще бъдат отменяни бавно и постепенно, за да се гарантира безопасност
Страната остава "далеч от победата" срещу новия коронавирус, каза той
Пакетът представлява около 20% от брутния вътрешен продукт на страната
Четвъртите избори за последните четири години завършиха без категоричен победител
Демонстрантите се обединиха под слогана „За обединена Испания, избори сега”
Европейските санкции спрямо Русия са неефективни за политическия процес на преговорите. Над тази теза се обединиха Председателят на БСП Михаил Миков и...