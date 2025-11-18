Испания показа мускули. Готви данък „Тръмп“

Испания хвърли икономическа ръкавица на американските компании и на президента.

Испанският вицепремиер Йоланда Диас поиска въвеждането на данък "Тръмп", с който американските компании, които имат свои офиси в страната, да плащат налози към местната хазна.

Това съобщи телевизионният канал La Sexta.

Идеята за заместник-председателя на правителството, която е основател на лявото движение Сумар, беше изразена на фона на преговорите за държавния бюджет.

"Това, което правят големите технологични компании, е подигравка към Испания и Европа, и ние ще поискаме Социалистическата партия да наложи „данък Тръмп“ по време на преговорите, за да плащат данъци и да преминат от облака към държавната хазна," каза смело Диас.

Според нея е необходимо технологичните гиганти да бъдат равни с испанските компании и индивидуалните предприемачи. Диас не уточни точния процент, който би поискала да приложи към големи компании в технологичния сектор, тъй като според нея този въпрос "ще бъде обсъден по време на преговори" с Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес.

Тя обаче е категорична, че най-големите американски технологични компании - Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, трябва да плащат данъци в Испания, въпреки че имат служители в страната.

Изказванията на социалистката идват седмици след решението на Amazon да съкрати 1200 от служителите си в Испания.

В същото време Испания продължава да е най-бързо развиващата се страна в еврозоната, като очакванията за растеж наскоро бяха вдигнати до 2,9 процента за годината, главно увеличено потребителско търсене и засилени инвестиции.

В същото време Испания обяви, че няма да вдига с повече от 2 процента разходите за отбрана, заради което Тръмп вече я заплаши с търговски санкции, включително мита. Той също заяви, че обмисля да предложи Испания да бъде изключена от НАТО.

Дали след всичко това американският президент ще продължи да нарича Испания "страхотна страна", а премиера Педро Санчес - "добър човек", предстои скоро да видим. Тръмп не обича да бави отговорите си.

