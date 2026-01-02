Български измамници за десетки милиони в Англия удариха кьоравото

Българската престъпна група, определяна като организатор на най-мащабната измама със социални обезщетения във Великобритания, ще трябва да върне едва 2 млн. паунда, въпреки че признатата и установена щета възлиза на най-малко 53 млн. паунда. Това пише вестник Дейли телеграф, позовавайки се на съдебно изслушване на прокурор в края на декември, на което са били разгледани процедурите по конфискация на незаконно придобитото имущество.

Присъди, арести и освобождаване

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени през 2024 г. на общо 25 години затвор в съд в лондонския квартал Ууд Грийн. Въпреки тежките присъди, всички членове на групата, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция, докато чакат депортиране. Процедурата по извеждането им от страната е била забавена, тъй като британските власти са настоявали първо да приключат делата по конфискация.

Иззети пари и недостижими милиони

След арестите прокурорите са иззели около 1 млн. паунда в брой от адресите на обвиняемите, но са продължили разследването с цел да открият допълнителни средства, държани в имоти и банкови сметки. Въпреки това усилията за проследяване на паричните потоци се сблъскват със сериозни трудности, тъй като значителна част от средствата са били прехвърляни в чужбина или прикривани чрез сложна мрежа от сметки.

Схемата с „Универсален кредит“

Бандата е действала чрез масово подаване на фалшиви искове по британската социална схема „Универсален кредит“. За целта са използвани фалшифицирани документи и самоличността на реални хора, живеещи в България, които са участвали в схемата и са получавали процент от изплатените суми. По данни на прокурорите, реално откраднатата сума е значително по-голяма от официално установените 53 млн. паунда.

Оценки за стотици милиони

„Дейли телеграф“ цитира информация от полицията в България, според която престъпната мрежа е генерирала приходи от около 200 млн. паунда годишно. Тези оценки допълнително подчертават разминаването между реалния мащаб на измамата и сумата, която британските власти реално могат да си възстановят.

Защо ще върнат само 2 милиона

На съдебното изслушване през декември прокурорът Гарет Мънди е обяснил, че има сериозен правен проблем при връщането на парите. Той е подчертал, че общата сума на откраднатите средства не съвпада с парите, които обвиняемите са получили лично. Групата е действала като посредник или „агент“, обработвайки искове за хора в България и прибирайки само част от сумите, което означава, че съгласно Закона за приходите от престъпления отделните подсъдими не могат да бъдат държани отговорни за средства, които не са влезли пряко в техните ръце.

Мънди е допълнил, че част от средствата са били превеждани по банкови сметки, създадени специално за целите на схемата, но без да има достатъчно доказателства, че те са контролирани от обвиняемите. Така, въпреки че е известно, че част от тях притежават имоти в България и вероятно разполагат със значителни суми в банкови сметки или криптовалути, реално изискуемата сума остава ограничена до около 2 млн. паунда.

