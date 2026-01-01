Ето ги най-важните събития през 2026

2026 година ще бъде белязана от не малко важни събития. Затова нека разгледаме някои от най-очакваните, за които всички ще говорят през следващите месеци.

Зимни олимпийски игри 2026

Те може да не са толкова пищни, колкото летните, но отново са важно събитие за всички фенове на спорта. Тази година техен домакин ще е Милано, както и италианският зимен курорт Кортина д'Ампецо.

Голямото откриване е на 6 февруари на стадион Сан Сиро, а спортният форум ще продължи до 22 февруари. През това време ще се проведат общо 116 състезания в 16 различни спортни дисциплини. Предвидени са някои промени в програмата и правилника.

Например за пръв път ще видим ски алпинизма като олимпийска дисциплина. Ще има спринтове и при мъжете, и при жените, както и смесени. В скелетона (спускане с шейна по улей за бобслей) ще има първото смесено отборно състезание. Няма да се провежда обаче състезание по двойки при жените със спортни шейни. Жените за пръв път ще се състезават на голям шанса при ски скоковете. А състезателните дисциплини при ски бягането се изравняват при двата пола.

Както при повечето Олимпийски игри, и тук изборът на град домакин е последван от построяването на напълно нови спортни съоръжения, които струват десетки милиони евро. Но приходите от посетители се очаква да надхвърлят инвестициите. Ако искаме да наблюдаваме някои от състезанията на живо, може да си закупим билети и да комбинираме спортните емоции със зимна разходка в живописния италиански регион.

Световно първенство по футбол 2026

Още едно значимо спортно събитие през тази година. И целият свят отново ще е футбол от 11 юни до 19 юли. Това ще е 23-ят поред Мондиал, а този път градовете, в които ще се провеждат срещите, ще са цели 16 - 11 от тях са в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада.

И това ще е първото световно с три страни-домакини и първото от 2002 г. насам с повече от една страна домакин. А Мексико ще стане първата страна, която е била домакин на три първенства в цялата им история. За Канада пък това е първи път.

Отборите, които ще участват, са общо 48. Това е с цели 16 повече от предишните седем турнира, но е в крак с тенденцията за разширяване на възможностите за участие на повече национални отбори, която среща и доста критики. Това е първата подобна промяна в броя участници от 1998 г, насам.

Именно затова Световното първенство ще продължи със седмица повече - 39 дни. Обшият брой мачове, които ще се изиграят, е цели 104. За пръв път е предвидено и шоу на полувремето. И безспорно този Мондиал ще е по-различен от всички досега поради изброените причини. А футболните запалянковци вече нямат търпение за по-голямата доза емоции, която ги очаква през лятото на 2026 г.

Евровизия 2026

Песенният конкурс, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, винаги предизвиква полюсни мнения, но и един от най-широко коментираните. А тазгодишното му издание, което ще бъде юбилейно 70-то, предизвика още по-сериозна полемика заради участието на Израел, което доведе до бойкот от редица страни.

Въпреки че това поставя под въпрос провеждането на полуфиналите и финала във Виена, насрочени за 12-16 май, на този етап те ще състоят. А по-специалното за нас тази година е, че отново ще има български представител след тригодишна пауза. Все още не знаем официално кой е той, но със сигурност ще стискаме палци за победа.

Америка 250

Съединените американски щати ще бъдат обхванати от всенародни тържества през 2026 г., когато се отбелязва 250 години от обявяването на независимостта на страната. Разбира се, кулминацията ще е на 4 юли, но предвидената празнична програма е дълга и богата. Основната идея е всички над 350 милиона граждани да се почувстват максимално свързани с историята на страната и нейните ценности.

А всички тези събития са важни не само за американците, но и за всички нас, защото са тясно свързани с международната политическа ситуация. И дори да не сме големи разбирачи, можем да заключим, че напоследък тя е доста напрегната. Разбира се, ще имаме и повече поводи да виждаме Доналд и Мелания Тръмп, а те почти винаги създават по някое събитие или новина.

Пълно слънчево затъмнение

Този тип небесни събития са редки и наистина впечатляващи. То настъпва тогава, когато Луната преминава между Земята и Слънцето и по този начин напълно закрива Слънцето за нас, жителите на планетата. Именно това ще се случи на 12 август 2026 г.

В общия случай пълното слънчево затъмнение се вижда само в тясна пътека по земната повърхност като този път тя ще включва Арктика, Гренландия, Исландия, Атлантическия океан, Северна Испания и много крайната североизточна Португалия. Най-дълго (2 минути и 18 секунди) и впечатляващо слънчевото затъмнение ще бъде на 45 км от западния бряг на Исландия.

Пълното слънчево затъмнение ще бъде видимо и над Северна Испания от Атлантическото крайбрежие до Средиземноморското крайбрежие, както и над Балеарските острови. Частично (с повече от 90% от повърхността на Слънцето затъмнена) пък ще бъде над Ирландия, Великобритания, Португалия, Франция, Италия, Балканите и Северна Африка, а в по-малка степен - в по-голямата част от Европа, Западна Африка и северна Северна Америка.

И докато и тук, у нас, ще имаме възможност да наблюдаваме почти пълно слънчево затъмнение след последното през 2006 г., небесното събитие се превърна в отправна точка за хиляди резервации и събития около него. Очаква се хиляди ентусиасти да се отправят към исландския град Латрабярги, където затъмнението ще бъде най-видимо и продължително от сушата. В страната също така се организира тридневен Iceland Eclipse festival, кулминацията на който ще са двете минути мрак, които се очаква да настъпят, предава Time Out, пише lifestyle.bg.

