Стана страшно! Испания масово евакуира хора

Заради разразилите се пожари в Испания са евакуирани над 8000 души. Осем човека са ранени, четирима от тях са в критично състояние.

Ситуацията е особено сериозна в Оренсе, където няколко пожара доведоха до ново спиране на високоскоростните влакове между Мадрид и Галисия.

Все още бушуват пожарите в Леон и Самора, принуждавайки над 8000 души да прекарат нощта далеч от домовете си.

Регионалното правителство на Кастилия и Леон съобщи, че най-малко осем души са ранени при пожарите в Леон и Самора, четирима от които са в критично състояние.

Ранените са в болницата във Валядолид с над 50% изгаряния

Властите в област Естремадура използваха системата ESAlert, за да призоват жителите на село Кабесабелоса в провинция Касерес да не излизат от домовете си.

250 от общо 300 жители са били евакуирани снощи, но 50 са отказали да напуснат домовете си, предаде БНР.

В следобедните часове огънят е започнал да се придвижва към селото и според властите по-нататъшна евакуация не е осъществима в този момент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com